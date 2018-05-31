Що трапилося з Меланією Трамп: чому перша леді США не з'являється на публіці
Меланія Трамп спростувала в Twitter чутки про сварку з чоловіком, проте її допис лише викликав появу нових припущень про конфлікт в родині президента США.
Чутки підсилила відсутність першої леді США на заходах з нагоди традиційного дня фізкультури і спорту, які провели в Білому домі у середу.
Останній раз її бачили разом з Дональдом Трампом 20 днів тому на церемонії зустрічі трьох американських в'язнів, які повернулися в США після звільнення владою КНДР.
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"Будьте впевнені, я тут в Білому домі з моєю родиною", - йдеться у повідомленні на офіційному акаунті першої леді в Twitter від 30 травня.
Проте деякі користувачі соцмережі припустили, що це повідомлення написав за дружину Дональд Трамп.
Раніше Білий дім наголошував, що відносини подружжя Трампів міцні як ніколи.
14 травня Білий дім заявив, що 48-річну Меланію Трамп шпиталізували для процедури емболізації ниркової артерії, аби вилікувати доброякісне новоутворення.
"Операція пройшла успішно, ускладнень не було", - повідомив Білий дім після її виписки з лікарні 20 травня.
Але п'яти днів, проведених у лікарні, виявилося досить для виникнення пліток.
Меланія багато днів не з'являлася на офіційних фото.
В соцмережах з'явилися припущення про те, що перша леді повернулася в Нью-Йорк зі своїм сином Берроном, або погодилася взяти участь в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року з метою підтримки її чоловіка.
Коли Меланія Трамп в середу не з'явилася на дні фізкультури і спорту в Білому домі, чутки лише посилилися.
Замість неї з публікою спілкувалася донька Трампа - Іванка.
У вівторок прес-секретар першої леді Стефані Грішем повідомила виданню Politico: "На жаль, нам постійно доводиться стикатися з теоріями змов, так що це не щось нове, а лише дурість".
"У неї все чудово. Я б не називала це довгою відсутністю. Вона майже тиждень провела в лікарні, а тепер відновлюється вдома", - зазначила вона.
Кілька тижнів тому Білий дім спростував повідомлення про те, що перша леді нібито не живе в Білому домі з президентом, тому що їх почуття одне до одного охололи.
Washington Post повідомила, що Меланія Трамп живе з батьками в передмісті Вашингтона.
Подібні чутки з'являються регулярно.
Під час правління попереднього президента Барака Обами говорили, наприклад, що він хотів розлучитися з дружиною Мішель. Але вони й досі разом.
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