Що трапилося з Меланією Трамп: чому перша леді США не з'являється на публіці

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Меланія Трамп спростувала в Twitter чутки про сварку з чоловіком, проте її допис лише викликав появу нових припущень про конфлікт в родині президента США.

Чутки підсилила відсутність першої леді США на заходах з нагоди традиційного дня фізкультури і спорту, які провели в Білому домі у середу.

Останній раз її бачили разом з Дональдом Трампом 20 днів тому на церемонії зустрічі трьох американських в'язнів, які повернулися в США після звільнення владою КНДР.

Копирайт изображения Reuters Image caption Меланії Трамп не було на традиційних днях фізкультури та спорту в Білому Домі

"Будьте впевнені, я тут в Білому домі з моєю родиною", - йдеться у повідомленні на офіційному акаунті першої леді в Twitter від 30 травня.

Проте деякі користувачі соцмережі припустили, що це повідомлення написав за дружину Дональд Трамп.

Раніше Білий дім наголошував, що відносини подружжя Трампів міцні як ніколи.

Пропустити Twitter допис , автор: @FLOTUS I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30 травня 2018 р.

14 травня Білий дім заявив, що 48-річну Меланію Трамп шпиталізували для процедури емболізації ниркової артерії, аби вилікувати доброякісне новоутворення.

"Операція пройшла успішно, ускладнень не було", - повідомив Білий дім після її виписки з лікарні 20 травня.

Копирайт изображения Reuters Image caption Заходи в Білому Домі замість Меланії Трамп відвідала донька президента США від попереднього шлюбу - Іванка Трамп. Вона грала з присутніми у баскетбол

Але п'яти днів, проведених у лікарні, виявилося досить для виникнення пліток.

Меланія багато днів не з'являлася на офіційних фото.

В соцмережах з'явилися припущення про те, що перша леді повернулася в Нью-Йорк зі своїм сином Берроном, або погодилася взяти участь в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року з метою підтримки її чоловіка.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент США в день фізкультури та спорту продемонстрував вміння грати у гольф, але Меланії Трамп не було поряд з ним

Коли Меланія Трамп в середу не з'явилася на дні фізкультури і спорту в Білому домі, чутки лише посилилися.

Замість неї з публікою спілкувалася донька Трампа - Іванка.

У вівторок прес-секретар першої леді Стефані Грішем повідомила виданню Politico: "На жаль, нам постійно доводиться стикатися з теоріями змов, так що це не щось нове, а лише дурість".

"У неї все чудово. Я б не називала це довгою відсутністю. Вона майже тиждень провела в лікарні, а тепер відновлюється вдома", - зазначила вона.

Копирайт изображения EPA Image caption Меланія Трамп останній раз з'являлася на публіці 10 травня на церемонії зустрічі американців, яких звільнила КНДР

Кілька тижнів тому Білий дім спростував повідомлення про те, що перша леді нібито не живе в Білому домі з президентом, тому що їх почуття одне до одного охололи.

Washington Post повідомила, що Меланія Трамп живе з батьками в передмісті Вашингтона.

Подібні чутки з'являються регулярно.

Під час правління попереднього президента Барака Обами говорили, наприклад, що він хотів розлучитися з дружиною Мішель. Але вони й досі разом.

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