Японські китобої вбили 122 вагітних кити в рамках "дослідження"
Японські китобої вбили 122 вагітних китів із виду малих смугачів у рамках "наукової програми" у водах Антарктики.
У звіті, надісланому "Міжнародній китобійній комісії" сказано, що мисливці виловили загалом 333 цих ссавці, більшість - жіночої статі.
Окрім того, 114 виловлених малих смугачів навіть не досягли дорослого віку.
Вилов здійснювався з листопада 2017 року по березень 2018 року.
М'ясо китів потім продали до ресторанів.
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"Наукова програма"
Влада Японії зазначила, що вилов проходив у рамках наукової програми.
Вона стартувала у 2015 році, попри широке засудження такої практики та рішення ООН проти "смертоносних досліджень" 2014 року.
У дослідницькому плані, опублікованому після рішення ООН, Японія наголосила, що є "наукова необхідність" досліджувати екосистему Антарктики, виловлюючи та аналізуючи тварин.
Країна зменшила вилов китів на дві третини, проте щорічний план передбачає вилов приблизно 330 китів щороку і викликає гнів зоозахисників.
Чому Японія полює на китів?
Відповідно до статті VIII Міжнародної конвенції про регламентування китобійного промислу, підписаної в 1946 році, країни можуть "вбивати, брати та використовувати китів для цілей наукових досліджень".
І Японія каже, що дотримується саме цього правила.
Японський уряд також вважає, що полювання на китів є давньою частиною культури Японії.
Деякі прибережні громади на півночі Японії вже давно практикують китобійний промисел, а в префектурі Вакаяма полюють на дельфінів.
Однак японські експедиції в Антарктику за м'ясом китів почалися лише після Другої світової війни, коли спустошена країна залежала від цих тварин як основного джерела м'яса.
М'ясо китів у Японії поступово втрачає популярність, і зараз його продають значно менше підприємств, ніж у минулому.
Хто ще полює на китів?
За даними зоозахисної організації Whale and Dolphin Conservation, китобійний промисел досі існує в багатьох країнах.
Міжнародна китобійна комісія (IWC), яка регулює галузь, погодилася на мораторій на комерційний китобійний промисел з 1985 року, за деякими винятками.
На китів для м'яса досі полюють у Норвегії та Ісландії. Норвегія відмовилася підтримати мораторій на вилов, а Ісландія лише частково погодилася з ним.
Окрім того, традиційний китобійний промисел практикують місцеві мешканці у Гренландії, Росії, США та на островах Сент-Вінсент та Гренадіни.
Але Японія залишається єдиною країною, яка відправляє кораблі до Антарктиди для полювання на китів під приводом наукових досліджень.
Наскільки китобійний промисел загрожує малим смугачам?
Японія наголошує, що проводить свої дослідження, аби показати, що кити Антарктики здорові і їх можна виловлювати без шкоди для популяції.
Міжнародний союз охорони природи (МСОП) заявляє, що не має достатньо даних, аби з'ясувати, чи перебувають кити в Антарктиці під загрозою.
Хоча кількість малих смугачів оцінюють "у сотні тисяч", зоозахисна організація досліджує, не зменшилася їхня кількість за останні 50 років.
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