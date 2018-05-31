Копирайт изображения AFP Image caption Зоозахисники назвали японську наукову програму з вилову малих смугачів "нелегальним полюванням"

Японські китобої вбили 122 вагітних китів із виду малих смугачів у рамках "наукової програми" у водах Антарктики.

У звіті, надісланому "Міжнародній китобійній комісії" сказано, що мисливці виловили загалом 333 цих ссавці, більшість - жіночої статі.

Окрім того, 114 виловлених малих смугачів навіть не досягли дорослого віку.

Вилов здійснювався з листопада 2017 року по березень 2018 року.

М'ясо китів потім продали до ресторанів.

"Наукова програма"

Влада Японії зазначила, що вилов проходив у рамках наукової програми.

Вона стартувала у 2015 році, попри широке засудження такої практики та рішення ООН проти "смертоносних досліджень" 2014 року.

У дослідницькому плані, опублікованому після рішення ООН, Японія наголосила, що є "наукова необхідність" досліджувати екосистему Антарктики, виловлюючи та аналізуючи тварин.

Країна зменшила вилов китів на дві третини, проте щорічний план передбачає вилов приблизно 330 китів щороку і викликає гнів зоозахисників.

Копирайт изображения AFP Image caption Японія не приховує, що м'ясо, отримане через так звану наукову програму китобійного промислу, в підсумку опиняється на тарілці

Чому Японія полює на китів?

Відповідно до статті VIII Міжнародної конвенції про регламентування китобійного промислу, підписаної в 1946 році, країни можуть "вбивати, брати та використовувати китів для цілей наукових досліджень".

І Японія каже, що дотримується саме цього правила.

Японський уряд також вважає, що полювання на китів є давньою частиною культури Японії.

Деякі прибережні громади на півночі Японії вже давно практикують китобійний промисел, а в префектурі Вакаяма полюють на дельфінів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поступово м'ясо китів втрачає популярність у Японії

Однак японські експедиції в Антарктику за м'ясом китів почалися лише після Другої світової війни, коли спустошена країна залежала від цих тварин як основного джерела м'яса.

М'ясо китів у Японії поступово втрачає популярність, і зараз його продають значно менше підприємств, ніж у минулому.

Хто ще полює на китів?

За даними зоозахисної організації Whale and Dolphin Conservation, китобійний промисел досі існує в багатьох країнах.

Міжнародна китобійна комісія (IWC), яка регулює галузь, погодилася на мораторій на комерційний китобійний промисел з 1985 року, за деякими винятками.

На китів для м'яса досі полюють у Норвегії та Ісландії. Норвегія відмовилася підтримати мораторій на вилов, а Ісландія лише частково погодилася з ним.

Окрім того, традиційний китобійний промисел практикують місцеві мешканці у Гренландії, Росії, США та на островах Сент-Вінсент та Гренадіни.

Але Японія залишається єдиною країною, яка відправляє кораблі до Антарктиди для полювання на китів під приводом наукових досліджень.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption В Ісландії теж полюють на китів

Наскільки китобійний промисел загрожує малим смугачам?

Японія наголошує, що проводить свої дослідження, аби показати, що кити Антарктики здорові і їх можна виловлювати без шкоди для популяції.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) заявляє, що не має достатньо даних, аби з'ясувати, чи перебувають кити в Антарктиці під загрозою.

Хоча кількість малих смугачів оцінюють "у сотні тисяч", зоозахисна організація досліджує, не зменшилася їхня кількість за останні 50 років.

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