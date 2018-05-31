Спалах кору в Україні: понад 1300 хворих за тиждень

Копирайт изображения UNIAN

Лише за минулий тиждень на кір в Україні захворіли понад 1300 людей, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Для порівніння - за весь минулий рік хворих було 4800.

Більшість із хворих (понад 800) - це діти.

Всього за п'ять місяців цього року на кір захворіли майже учетверо більше людей, ніж за весь попередній рік.

У 2018 році через ускладнення від кору померли дев'ятеро людей: шестеро дітей і троє дорослих.

Найбільше хворих на кір було у Львівській, Закарпатській областях та Івано-Франківській - по 2300.

За даними МОЗ, спалахи кору в Україні сталися через низький рівень вакцинації. Для колективного імунітету проти кору вакциновані мають бути 95-98% дітей і дорослих.

Кір - це небезпечне і високозаразне захворювання, від якого немає ліків. Ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки.

Копирайт изображения UNIAN

Діти, які не отримали профілактичних щеплень, перебувають у зоні ризику, наголошують у МОЗ і закликають робити вакцинацію.

Якщо дитині скоро виповниться рік або шість, їй необхідно зробити щеплення відповідно до календаря.

За даними МОЗ, наразі в Україні 760 тисяч дітей, які вчасно не отримали першу або другу дозу КПК, і всі вони мають якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.

Також у міністерстві запевняють , що всі вакцини є у наявності в усіх регіонах.

Якщо в поліклініці вакцини немає, радять звернутися до управління охорони здоров'я місцевої ОДА.