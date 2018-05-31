Зідан залишає посаду тренера "Реалу"
Зінедін Зідан залишає посаду тренера мадридського "Реалу" через кілька днів після перемоги клубу в Лізі чемпіонів.
У суботу "Реал" обіграв "Ліверпуль" з рахунком 3:1 - у фіналі, що пройшов у Києві.
- Київський розгром: як "Реал" переграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів
- ЗМІ про фінал Ліги чемпіонів: тріумф, біль і сльози
- Спортогляд: "переможна машина" Зінедіна Зідана
- Салах зможе зіграти на Чемпіонаті світу проти Росії
Легенда французького футболу Зінедін Зідан став наставником мадридського клубу у січні 2016 року.
Цього року "Реал" виграв Лігу чемпіонів втретє поспіль.
На прес-конференції Зізу зазначив, що клуб тепер потребує "іншого голосу".
Він сказав, що "все змінюється" і саме тому він прийняв це рішення.
"Я люблю цей клуб. Думаю, що ця команда повинна продовжувати перемагати, проте вважаю, що вона потребує змін, іншого голосу, іншої методології, і саме тому я прийняв це рішення", - наголосив він.
45-річний Зінедін Зідан очолив "Реал" після звільнення з посади тренера клубу Рафаеля Бенітеса. Під його керівництвом "вершкові" зіграли 145 матчів, з них у 104перемогла, а 29 матчів завершила нічиєю. Коефіцієнт перемог сягнув 69,8% і клуб виграв 9 трофеїв.
У лютому Зізу попередив. що піде з посади тренера, якщо відчуватиме, що більше "нічого не зможе дати" клубу.
"Це клуб, який виграв 13 європейських кубків, тому я радий бути частиною цієї історії", - сказав він після перемоги у Києві. - Ми будемо думати про те, чого досягнули, але спочатку насолоджуватимемося моментом. Це зараз є найважливішим".
Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами в Telegram!