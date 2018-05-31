Зідан залишає посаду тренера "Реалу"

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Зінедін Зідан залишає посаду тренера мадридського "Реалу" через кілька днів після перемоги клубу в Лізі чемпіонів.

У суботу "Реал" обіграв "Ліверпуль" з рахунком 3:1 - у фіналі, що пройшов у Києві.

Легенда французького футболу Зінедін Зідан став наставником мадридського клубу у січні 2016 року.

Цього року "Реал" виграв Лігу чемпіонів втретє поспіль.

На прес-конференції Зізу зазначив, що клуб тепер потребує "іншого голосу".

Він сказав, що "все змінюється" і саме тому він прийняв це рішення.

"Я люблю цей клуб. Думаю, що ця команда повинна продовжувати перемагати, проте вважаю, що вона потребує змін, іншого голосу, іншої методології, і саме тому я прийняв це рішення", - наголосив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після перемоги у Києві над "Ліверпулем" гравці "Реала" вирішили поносити Зізу на руках

45-річний Зінедін Зідан очолив "Реал" після звільнення з посади тренера клубу Рафаеля Бенітеса. Під його керівництвом "вершкові" зіграли 145 матчів, з них у 104перемогла, а 29 матчів завершила нічиєю. Коефіцієнт перемог сягнув 69,8% і клуб виграв 9 трофеїв.

У лютому Зізу попередив. що піде з посади тренера, якщо відчуватиме, що більше "нічого не зможе дати" клубу.

"Це клуб, який виграв 13 європейських кубків, тому я радий бути частиною цієї історії", - сказав він після перемоги у Києві. - Ми будемо думати про те, чого досягнули, але спочатку насолоджуватимемося моментом. Це зараз є найважливішим".

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