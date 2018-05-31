Салах зможе зіграти на Чемпіонаті світу проти Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мохамед Салах травмував плече під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах зможе зіграти у складі єгипетської збірної з футболу на Чемпіонаті світу, що розпочнеться в Росії 14 червня.

Про це оголосила футбольна федерація Єгипту.

Провідний нападник єгиптян травмував плече під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві між "Ліверпулем" і "Реалом", який відбувся у Києві в суботу.

15 червня єгиптяни мають зустрітися на Чемпіонаті світу зі збірною Уругваю.

19 червня у них запланована гра з Росією, а 25-го - матч із Саудівською Аравією.

У середу Мохаммед Салах зустрівся з лікарем національної збірної та президентом Єгипетської федерації футболу.

"Після зустрічі ... футбольна федерація підтверджує, що Салах - на чемпіонаті світу, і якщо буде воля Аллаха, відсутність (на полі. - Ред.) не перевищить трьох тижнів", - зазначено в повідомленні Єгипетської федерації футболу в Twitter.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мохамед Салах є провідним нападником збірної Єгипту з футболу

Саме гол Мохамеда Салаха з пенальті на 95-й хвилині останнього кваліфікаційного матчу дозволив Єгипту вперше за 28 років брати участь у Мундіалі.

25-річний єгипетський футболіст провів чудовий сезон у "Ліверпулі" - забив 44 м'ячі у ворота суперників.

Але зі сльозами на очах мусив залишити поле на фіналі Ліги чемпіонів у Києві після зіткнення з гравцем "Реалу" Серхіо Рамосом.

Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп описував травму футболіста як "справді серйозну".

Але в єгипетській федерації футболу пізніше заявили, що рентген показав у Салаха "розтягнення зв'язок плеча", і відновлення не забере багато часу.

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