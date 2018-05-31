Кольченко оголосив голодування через Сенцова. Матір відмовляла

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Засуджений у Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова, який теж голодує вже третій тиждень. Про це BBC News Україна повідомив його адвокат Андрій Лєпьохін.

І Кольченка, і Сенцова майже три роки тому засудили в Росії на 10 та 20 років ув'язнення відповідно за підозрою у плануванні теракту.

Адвокат розповів, що застеріг пана Кольченка про можливі негативні наслідки для здоров’я, але той все ж написав заяву про голодування на ім’я начальника колонії.

"У заяві, яку він написав при мені, він вимагає звільнити Олега Сенцова. За нашим (російським. - Ред.) законодавством, якщо людина відмовляється приймати їжу, його примусово годують, і ця процедура досить неприємна. Як адвокат я його попередив про наслідки. Він все це розуміє, усвідомлює і йде на це", - розповів пан Лєпьохін BBC News Україна.

За словами адвоката, пан Кольченко виглядає дуже схудлим, але каже, що попочувається добре.

Мати засудженого Лариса Кольченко, у розмові з BBC News Україна розповіла, що відмовляла сина від голодування, але той не послухав.

"Дуже занепокоєна, але цього варто було очікувати", - розповіла вона.

Третій тиждень Сенцова

Копирайт изображения Антон Наумлюк

Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування 14 травня.

Він написав заяву на ім'я керівника колонії, у якій зажадав звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії.

Сенцов відбуває покарання в колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

28 травня російські посадовці повідомили, що він дав згоду на "підтримувальну терапію".

"Що означає ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли з'їжджу до Олега. Співробітники ФСВП толком пояснити нічого не можуть, бо вони не медики. Терапією займається медична частина колонії", - розповів його адвокат Дмитро Дінзе.

Він також повідомив, що Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров'я контролює медик.

Справа про "тероризм"

Копирайт изображения Уніан

У серпні 2015 року суд у Росії визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

За цією ж справою засудили до 10 років тюрми активіста Олександра Кольченка.

Сенцова та Кольченка звинуватили у підготовці терорестичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

Самі засуджені вважають справу проти себе політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов зазначав, що його після арешту били та катували працівники ФСБ, вимагаючи зізнання.

Правозахисні організації вважають Олега Сенцова та Олександра Кольченка політв'язнями. Україна вимагає їх негайно звільнити.

На підтримку Сенцова неодноразово виступали російські та західні кінематографісти, в тому числі американські актори Джонні Депп та Меріл Стріп.

У березні кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту Володимиру Путіну прохання про помилування 16-ти людей, яких вона вважає політв'язнями. У списку були прізвища Сенцова і Кольченка.

У тому ж місяці адвокат Дмитро Дінзе повідомив "Радіо Свобода", що Сенцов готовий написати прохання про помилування, якщо постане питання про його обмін.

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