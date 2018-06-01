Зміни з 1 червня: що буде і чого не буде з газом. І не тільки

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Від початку літа ціни на газ для промисловості знову зростуть. А от ціни на газ для населення поки що не зміняться. Серед інших новел - запровадження закону про ЖКГ, нові посвідки на проживання і "літній" режим перетину лінії розмежування на Донбасі.

Ціна на газ для населення не зросте

В останні дні травня уряд знову подовжив дію постанови №187, яка ще з літа 2017 року зафіксувала ціну на газ для населення на рівні 4 942 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, - принаймні, до 1 серпня.

Така ціна на газ для населення залишається незмінною з квітня минулого року. За рік до того, у квітні 2016 року, уряд вирішив, що ціна на газ для населення має розраховуватися на основі імпортного паритету.

Яка ціна газу "справедлива" для населення?

Нову, ринкову ціну на газ мали порахувати до 1 липня 2017 року. Проте цього не сталося, оскільки тоді б тарифи могли суттєво зрости, а у вересні уряд вирішив відкласти дату публікації нової ціни. Після цього уряд лише подовжував дію відповідної постанови.

При цьому "спеціальні обов'язки" постачання газу за пільговою ціною для населення і підприємств комунальної теплової енергетики уряд поклав на "Нафтогаз". За даними компанії, нині борг цих компаній становить 56,5 млрд грн. Найбільша заборгованість - у Донецькій (5,6 млрд грн) і Дніпропетровській (4,5 млрд грн) областях та Києві (2,9 млрд грн).

Весь цей час уряд намагається порозумітися щодо цін на газ із МВФ. З одного боку, у Меморандумі про співпрацю зафіксоване зобов'язання Києва запроваджувати ринкові тарифи, зокрема, і на газ.

З іншого боку, український уряд зауважує, що неефективно прив'язувати ціни на газ для населення до імпортного паритету, якщо більша частина цього газу видобувається в Україні.

В уряді кажуть, що переговори з МВФ все ще тривають.

Врегулювання щодо ціни на газ для населення є однією із головних вимог для відновлення фінансування України МВФ та іншими міжнародними партнерами. Їхня допомога є надзвичайно важливою з огляду на те, що Україна увійшла у період великих виплат зовнішнього боргу.

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У НБУ також кажуть, що останнім часом необхідність співпраці України із МВФ лише посилилася:

"Найближчий час буде вирішальним для прийняття рішень, важливих для продовження співробітництва з офіційними кредиторами України".

Якщо ж траншу від МВФ так і не вдасться отримати, то в НБУ не виключають посилення вимог монетарної політики і додаткових валютних обмежень.

"Якщо буде посилюватися інфляційний тиск, то це буде посилювати наші монетарні інструменти для стримування інфляції. Ми будемо вводити певні обмеження для можливого відтоку капіталу", — заявив голова НБУ Яків Смолій.

Ціни на газ для промисловості знову зростуть

На відміну від заморожених цін на газ для населення, ціни на газ для промисловості знову зросли: з 1 червня мінімальні ціни на газ для промисловості зросли на 8,9% і становлять 9 142,8 гривні за тисячу кубометрів. Таку ціну "Нафтогаз" пропонує для споживачів, які не мають заборгованості і купують понад 50 тисяч кубів газу на місяць. Максимальні ціни також зросли - на 8,5% порівняно із попереднім місяцем.

Підвищення цін на газ для промисловості не впливає напряму на тарифи для населення, але кожен виробник закладає це у вартість своєї продукції. Відтак, за певний час це підвищення відчують на собі і кінцеві споживачі.

ЖКГ по-новому? Кличко хоче додатковий час

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З 10 червня набуває чинності новий закон Про житлово-комунальні послуги.

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Цей закон передбачає жорсткішу відповідальність за комунальні борги. За кожен день прострочки нараховуватиметься пеня. Її розмір - 0,01% від суми боргу за кожен день затримки. Передбачаються також варіанти обмеження чи припинення постачання комунальних послуг. Проте ця норма закону запрацює з 1 січня 2019 року.

Разом із тим, закон передбачає і таке:

запровадження типового договору на управління будинком, у якому будуть виділена плата за комунальні послуги і управління,

можливість вибору колективного чи прямого договору у багатоквартирних будинках, виокремлення з квартплати вивезення сміття,

запровадження перевірки якості послуг,

можливість зменшення розміру плати за комунальні послуги у разі, якщо їх не надали або надали у поганій якості,

право не сплачувати вартість комунальних послуг (крім теплопостачання), якщо споживач не жив у помешканні понад 30 календарних днів.

Тим часом влада Києва разом із Асоціацією міст України хоче звернутися до парламенту і уряду із закликом відкласти введення в дію закону про ЖКГ, - "до затвердження підзаконної нормативно-правової бази", заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він також зазначив, що місцевій владі потрібен додатковий час на те, аби поінформувати споживачів та учасників ринку про зміни, що відбудуться. Але він не уточнив, чому цього не зробили за час, що минув від ухвалення закону.

Інші новації

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У Києві ж з 1 червня тарифи на холодну воду зростуть на понад гривню - до 16,7 грн за кубометр.

Так само від 1 червня починається реконструкція Шулявського мосту, який, як раніше висловлювався мер Кличко, "втомився".

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З 1 червня посвідка на проживання буде оформлюватися у вигляді ID-картки, а не книжечки, як раніше.

А контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування переходять на "літній" режим роботи - вони працюватимуть з 6 ранку до 20:00.