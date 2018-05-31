Аркадій Бабченко: "Я обрав варіант вижити"

Копирайт изображения EPA Image caption Через день після прес-конференції СБУ щодо свого "убивства" Аркадій Бабченко поговорив у Києві зі своїми колегами-журналістами

Російський журналіст Аркадій Бабченко на прес-конференції у Києві підтвердив, що добровільно погодився взяти участь у спецоперації СБУ з інсценування власного убивства.

"Я обрав варіант вижити", - заявив він у відповідь на запитання, чи не вважає він, що його участь у спецоперації могла підірвати довіру до ЗМІ.

"Це був мій вибір. Я міг не погодитися", - додав він.

За його словами, представники спецслужб прийшли до нього місяць тому. Вони показали йому докази замаху, який на нього готували: фотографії з його паспорту та паспорту дружини, розшифровки розмов тощо.

"Мені сказали: пріоритет цієї операції - твоя безпека, - розповів Бабченко. - Це було перше і основне завдання".

За словами Бабченка, він погодився на участь у операції бо хотів, "щоб цих людей (організаторів. - Ред.) взяли, і щоб були докази".

Пан Бабченко додає, що він повірив співробітникам СБУ, а сама операція готувалася місяць. "Чи є в мене докази, що це не провокація СБУ? У мене немає таких доказів... Я повірив, ми це зробили", - сказав він.

Із перших вуст: як відбувалася спецоперація

Сама операція мала відбутися у п'ятницю, 1 червня, проте з невідомих Бабченку причин її перенесли на вівторок, 29 травня.

"У вівторок, годині о 6 вечора, прийшов гример. Мою футболку до цього відвезли - вдягли на манекен і прострелили. У підсумку я вдягнув цю прострелену футболку. Упав. Кров була справжня - свиняча. Мене облили кров'ю, я набрав в рот крові і виплюнув, в ніздрі залили згустки свинячої крові", - розповів він.

Він підтвердив, що його дружина знала про спецоперацію.

Як Джавахарлал Неру, сидів у простирадлі і дивився новини про те, яким крутим хлопцем я, виявляється, був Аркадій Бабченко

"Ми залишилися самі. Дружина подзвонила в поліцію, потім у швидку. "Беркут" (вочевидь, мається на увазі спецпідрозділ поліції КОРД. "Беркут" був розформований у 2014 році. - Ред.) приїхав моментально", - сказав він, подякувавши спецназу за швидке і професійне реагування - у спецназі про спецоперацію не знали.

"Приїхала швидка - легенда була така, що я все ще живий. Мене підняли на носилки, віднесли у швидку допомогу. Швидка була в курсі [спецоперації], бо лікар може відрізнити живу людину від неживої", - пояснив журналіст.

У лікарні лікарі провели заходи із "реанімації". "Реанімація виявилася невдалою і я помер", - розповів далі Бабченко.

"Лікар зафіксувала смерть. Приїхав судмедексперт. Потім вирішили, що все це краще закінчити в морзі. Привезли мене в морг. До того моменту я все лежав, як убитий, зображав жертву. І коли в морзі ворота за мною закрилися - то тут я вже воскрес".

"Мене відвели в кімнату санітара. Я там зняв закривавлений одяг. Замерз, як собака, бо все це почалося о 6 годині, а в морг ми приїхали аж о 10 вечора".

"Мені дали простирадло - я закутався в це простирадло. І, як Джавахарлал Неру, сидів у простирадлі і дивився новини про те, яким крутим хлопцем я, виявляється, був", - зазначив він.

Із моргу Аркадія Бабченка під охороною відвезли у безпечне місце.

Спецоперація завершилася тільки о 5 ранку наступного дня.

Що було далі?

Ще у вечері у вівторок, 29 травня, українська поліція повідомила, що Бабченка застрелили на порозі його квартири.

Проте вже наступного дня, по обіді, СБУ оголосила, що ніякого убивства не було, а все, що сталося, - частина спецоперації, що закінчилася затриманням організатора замаху на журналіста, який замовили російські спецслужби.

Сам Бабченко тоді з'явився перед журналістами на брифінгу СБУ. Він вибачився перед близькими за те, що їм довелося пережити після повідомлень про убивство.

За версією СБУ, організатором замаху був завербований спецслужбами Росії громадянин України, якого затримали наступного дня після повідомлення про убивство Бабченка.

У четвер, 31 травня, стало відоме ім'я цього чоловіка: Борис Герман - виконавчий директор СП "Шмайсер", яке займається виробництвом зброї.

Він нібито запропонував стати виконавцем злочину колишньому учаснику АТО на Донбасі. За це тому обіцяли 30 тисяч доларів.

У підсумку ця людина стала свідком у кримінальній справі, яке тепер розслідується за статтею «теракт». За повідомленням суду, пану Герману інкримінують підготовку до терористичного акту та залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спецоперація мала на меті "не допустити злочин, закріпити вину того, хто організовував і постаратися вийти на того, хто замовляв злочин".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами вTelegram!