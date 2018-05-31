В організації замаху на Бабченка підозрюють директора "Шмайсера"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Аркадій Бабченко у середу зустрівся із президентом Петром Порошенком

Підозрюваним в організації замовного вбивства Аркадія Бабченка є Борис Герман - виконавчий директор СП "Шмайсер", яке займається виробництвом зброї.

Про це у мережі Facebook повідомив його адвокат Євгеній Солодко.

На Facebook Шевченківського районного суду також підтверджують, що до них "надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Бориса Львовича".

Засідання з обрання міри запобіжного заходу відбувається у четверг.

За словами адвоката Євгенія Солодька, Борис Герман в минулому займався волонтерською діяльністю для потреб бійців АТО.

"Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів, саме він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі існуючого армійського озброєння", - пише пан Солодко.

За повідомленням суду, пану Герману інкримінують підготовку до терористичного акту та залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини.

29 травня поліція повідомила про смерть журналіста Аркадія Бабченка.

Наступного дня в СБУ заявили, що журналіст насправді живий.

Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, СБУ отримала інформацію про те, що готується замах на російського журналіста і провела спецоперацію із дотриманням максимальних заходів конспірації.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спецоперація мала на меті "не допустити злочин, закріпити вину того, хто організовував і постаратися вийти на того, хто замовляв злочин".

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