На суді по Бабченку розповіли про кіллера

Копирайт изображения Уніан

Прокурор у справі про спробу замаху на журналіста Аркадія Бабченка заявив, що Борис Герман, якого звинувачують в організації злочину, найняв для його виконання Олексія Цимбалюка.

Про це сторона обвинувачення повідомила на суді з обрання запобіжного заходу панові Герману.

Прокурори вимагають для Германа 60 днів арешту. Натомість адвокати називають доказову базу "такою, що не заслуговує на доказове значення" і просять відпустити їхнього підзахисного.

Сам підозрюваний заявив, що дійсно отримав пропозицію з Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні, але одразу повідомив контррозвідку з якою почав співпрацювати.

Сам зізнався

За версією слідства, пан Герман запропонував Цимбалюку за смерть Бабченка 30 тисяч доларів. Той попередньо погодився, але в той же день - 6 квітня - звернувся до правоохоронців, кажуть слідчі.

Замовник вбивста слідством поки що не встановлений, додала сторона обвинувачення.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що "кіллер" зізнався про свою участь у спецоперації СБУ на своїй сторінці у мережі Facebook. Прізвище та ім’я з його профілю збігаються з тими даними, які озвучили прокурори.

"Чесно не знаю як складеться моя доля далі, трохи на нєрві. Але точно знаю, що оперативник який всю цю справу тягнув на собі,слідчий в справі-люди честі", - написано у Facebook цієї людини.

Наприкінці повідомлення автор додає: "Після оприлюднення запису отримання мною авансу за вбивство людини, без зміни мого голосу шифруватися сенсу не бачу".

Раніше правоохоронці заявляли, що людина, яка співпрацювала зі слідством як "кіллер" проходить по справі у статусі свідка.

Хто знав про спецоперацію?

Як розповів генпрокурор України Юрій Луценко, про спецоперацію СБУ знали "не більше десяти людей в правоохоронній системі України". При цьому він не взявся казати, чи знала про операцію дружина Аркадія Бабченка.

"Знали працівники слідчої, оперативної і прокурорської групи, керівники відомств, працівники швидкої", - розповів генпрокурор в ефірі каналу "Інтер". -

"Не знали санітари моргу. Він (Бабченко. - Ред.) лежав під простинкою, слухаючи по телевізору всі добрі слова, які про нього казали", - додав пан Луценко.

Як пояснив генпрокурор, спецслужби "пішли на цю добову операцію», бо очікували, що організатор замаху - Борис Герман - вийде на його замовника. Спецслужби також очікували, що зможуть таким чином дізнатися імена "29 інших фігурантів списку, про який говорив організатор убивства".

За словами генпрокурора, у цьому списку - один з одеських проукраїнських активістів і працівник ФСБ Росії, що перебуває на території України.

Спецоперація

29 травня поліція повідомила про смерть журналіста Аркадія Бабченка.

Наступного дня в СБУ заявили, що журналіст насправді живий.

Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, СБУ отримала інформацію про те, що готується замах на російського журналіста і провела спецоперацію із дотриманням максимальних заходів конспірації.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спецоперація мала на меті "не допустити злочин, закріпити вину того, хто організовував і постаратися вийти на того, хто замовляв злочин".

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram!