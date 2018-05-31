У Києві поліцейське спецавто збило 13-річного велосипедиста

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Поліція Києва розслідує наїзд поліцейського спецавтомобіля на неповнолітнього велосипедиста.

У прес-службі поліції кажуть, що ДТП за участю авто Volkswagen, що виконувало спецзавдання, сталося на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 9 вечора.

Автомобіль збив 13-річного хлопчика, який їхав на велосипеді - дитину забрала швидка. У авто перебули двоє працівників поліції.

У поліції кажуть, що розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу - "порушення правил безпеки дорожнього руху".

Пізніше у поліції додали, що "обоє співробітників поліції, які перебували у автомобілі, в присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері": прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь". Їх також доставлять до лікаря-нарколога, "аби відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп'яніння"

Водночас видання "Українська правда" повідомляє, що хлопчика збили на нерешульованому пішохідному переході - його госпіталізували із переламом ноги.

У ЗМІ також писали, що поліцейський спецавтомобіль нібито належав до кортежу президента Петра Порошенка, проте в адміністрації президента агентству "Українські новини" цю інформацію заперечили. Там зазначили, що авто також і не супроводжувало кортеж президента.

Спільнота "Київ Оперативний" у Facebook виклала відео, на якому видно, що на вулиці, де сталося ДТП, зібрався натовп людей - спільнота пише, що вони перекрили дорогу.