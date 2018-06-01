У Нідерландах продали найбільшу прісноводну перлину

Копирайт изображения Reuters Image caption Перлина носить назву "Сплячий лев" через свою незвичну форму

На аукціоні у Нідерландах продали найбільшу у світі прісноводну перлину - за 320 тисяч євро.

Семисантиметровою перлиною, що важить понад 150 грамів і має назву "Сплячий лев", колись володіла російська імператриця Катерина ІІ.

Це був перший аукціонний продаж цієї перлини за останні 240 років, заявив аукціонний дім Venduehuis. "Сплячого лева" сподівалися продати за щонайменше 340 тисяч євро.

Експерти, що вивчали перлину упродовж останніх 20 років, визначили, що попри дивну форму, вона сформувалася природно і є найбільшою прісноводною перлиною у світі із досі знайдених людством.

Вважається, що перлина сформувалася у ріках Китаю між 1700 і 1760 роками - а потім потрапила до Європи.

За інформацією аукціонного дому, перлина потрапила на європейський континент через "Голландську Ост-індійську компанію", попри заборону династії Цін на експорт великих перлин із Китаю.

Першим її власником був головний бухгалтер компанії Гендрік Конрад Сандер. Після його смерті у 1778 році перлину виставили на аукціон в Амстердамі - її придбала російська імператриця.

Пізніше перлина переходила із рук у руки, подорожуючи по всій Європі. Її власниками були купці, ювеліри й аристократи.

У 1979 році перлину придбало Амстердамське перлинне товариство, яке й продало його на аукціоні Venduehuis.

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