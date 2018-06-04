Виверження вулкану Фуего у Гватемалі: десятки загиблих
Щонайменше 25 людей загинули і ще сотні постраждали внаслідок виверження вулкану Фуего у Гватемалі.
Вулкан, розташований за 40 км від столиці країни, вивергав шматки породи, чорний дим і попіл. Річка розпеченої лави зруйнувала село Ель Родео неподалік, проковтнувши будинки і навіть деяких жителів.
У самому місті Гватемала закритий аеропорт, хоч столицю виверження здебільшого не зачепило.
Це виверження стало найбільшим із 1974 року.
Загалом виверження зачепило життя 1,7 млн людей, каже уряд країни.
Влада радить своїм громадянам вдягати захисні маски, щоб не дихати попелом - це стосується жителів чотирьох адміністративних районів Гватемали.