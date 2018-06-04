Копирайт изображения Guatemala Government Image caption Вулкан Фуего, що викидає попіл і чорний дим

Щонайменше 25 людей загинули і ще сотні постраждали внаслідок виверження вулкану Фуего у Гватемалі.

Вулкан, розташований за 40 км від столиці країни, вивергав шматки породи, чорний дим і попіл. Річка розпеченої лави зруйнувала село Ель Родео неподалік, проковтнувши будинки і навіть деяких жителів.

У самому місті Гватемала закритий аеропорт, хоч столицю виверження здебільшого не зачепило.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Десятки людей поранені через виверження

Це виверження стало найбільшим із 1974 року.

Загалом виверження зачепило життя 1,7 млн людей, каже уряд країни.

Влада радить своїм громадянам вдягати захисні маски, щоб не дихати попелом - це стосується жителів чотирьох адміністративних районів Гватемали.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція евакуює людей у регіонах, які може зачепити виверження