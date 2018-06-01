В Алжирі знайшли 700 кг кокаїну в замороженому м'ясі
Правоохоронні органи Алжиру виявили понад 700 кг кокаїну на контейнеровозі, що прямував з Бразилії.
В рамках спецоперації арештували 20 чоловік.
Судно перевозило заморожене м'ясо з Бразилії та заходило до іспанської Валенсії.
У влади виникли підозри, коли капітан під час розвантаження контейнеровоза в алжирському порту в місті Оран відмовився пришвартуватися на три дні.
Алжирська берегова охорона змусила човен зайти в порт.
Це корабель Vega Mercury, зареєстрований у Ліберії. Наркотики знайшли в коробках з маркуванням "м'ясо халяль".
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