В Алжирі знайшли 700 кг кокаїну в замороженому м'ясі

Копирайт изображения ALGERIAN DEFENCE MINISTRY

Правоохоронні органи Алжиру виявили понад 700 кг кокаїну на контейнеровозі, що прямував з Бразилії.

В рамках спецоперації арештували 20 чоловік.

Судно перевозило заморожене м'ясо з Бразилії та заходило до іспанської Валенсії.

У влади виникли підозри, коли капітан під час розвантаження контейнеровоза в алжирському порту в місті Оран відмовився пришвартуватися на три дні.

Копирайт изображения ALGERIAN DEFENCE MINISTRY

Алжирська берегова охорона змусила човен зайти в порт.

Це корабель Vega Mercury, зареєстрований у Ліберії. Наркотики знайшли в коробках з маркуванням "м'ясо халяль".

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