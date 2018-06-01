В Уганді вводять податок за користування WhatsApp і Facebook

Копирайт изображения AFP Image caption Дохід з месенджерів має допомогти погасити дедалі більший державний борг країни

Парламент Уганди ухвалив закон, який запроваджує суперечливий податок для людей, які використовують соцмережі та месенджери.

Збір становитиме 200 шилінгів (5 центів США) щоденного збору з людей, які використовують інтернет-платформи обміну повідомленнями, такі як Facebook, WhatsApp, Viber і Twitter.

Президент Йовері Мусевені ініціював зміни, стверджуючи, що соцмережі заохочують пліткування.

Новий закон також передбачає інші збори, зокрема податок в 1% на загальну вартість операцій з оплати послуг через мобільні телефони. Громадські організації вже заявили, що через це постраждають найбідніші мешканці Уганди, які рідко використовують банківські послуги.

Міністр фінансів країни Давид Бахаті заявив, що збільшення податків необхідне, щоб допомогти Уганді виплатити дедалі більший державний борг.

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Мусевені каже, що не буде оподатковувати Інтернет, оскільки він корисний для освіти

Закон повинен набрати чинності 1 липня, але експерти та один з найбільших постачальників інтернет-послуг сумніваються щодо того, як буде впроваджуватися щоденний податок на соцмережі.

Уряд намагається забезпечити реєстрацію всіх SIM-карт мобільних телефонів.

Із 23,6 млн абонентів мобільного зв’язку у країні лише 17 мільйонів користуються Інтернетом, повідомляє Reuters.

Тому незрозуміло, як влада зможе ідентифікувати угандійців, які користуються месенджером.

Соціальні медіа стали важливим політичним інструментом в Уганді як для правлячої партії, так і для опозиції.

Під час президентських виборів у 2016 році доступ до платформ був закритий. Президент Мусевені наполягав на тому, що це було зроблено, щоб "припинити поширення брехні".

Подібні закони, які впливають на свободу слова, ухвалюють і інші країни Східної Африки.

Уряд Танзанії 29 травня виграв судовий позов проти противників нових правил, згідно з яким блогери мають платити ліцензійний збір і розкривати свої фінансові джерела.

У Кенії новий закон про кіберзлочинність набрав чинності 30 травня. Журналісти та блогери назвали його спробою придушити незалежні ЗМІ.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram!