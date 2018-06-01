Прем’єра Іспанії відсторонили через "чорну касу" партії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий та "старий" прем’єри (ліворуч - Педро Санчес, праворуч - Маріано Рахой )

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой був змушений піти з посади через недовіру в парламенті. Цьому передував скандал щодо таємного виборчого фонду, яким користувалася очолювана ним Народна партія.

Новим прем'єр-міністром стане лідер соціалістів Педро Санчес, який і інціював голосування.

"Ми збираємося написати нову сторінку в історії демократії в нашій країні", - сказав пан Санчес напередодні голосування.

Пан Рахой - перший прем'єр-міністр в сучасній історії Іспанії, якому висловили недовіру.

Лідер консервативної Народної партії став прем'єр-міністром у 2011 році.

Під час другого дня дебатів у п'ятницю пан Рахой прийняв поразку і сказав парламентарям, що це "честь залишити кращу Іспанію, ніж ту, яку отримав я".

Новий голова уряду, пан Санчес, отримав більшість на голосуванні у парламенті завдяки підтримці менших партій, включно з Національною партією Басків. 180 депутатів підтримали цю пропозицію, 169 - проти, 1 - утримався.

Що призвело до вотуму недовіри?

Копирайт изображения PIERRE-PHILIPPE MARCOU / Getty Images Image caption Луїса Барцена називали скарбником партії прем’єра

Пан Санчес заявив, що 63-річний Рахой не взяв на себе відповідальність за участь його партії в скандалі.

Минулого тижня один із колишніх однопартійців Рахоя Луїс Барцен отримав 33 роки тюремного ув’язнення.

Високий суд Мадрида визнав його винним в отриманні хабара, відмиванні грошей та податкових злочинах.

В основі цієї справи - таємний виборчий фонд, який Народна партія використовувала у 1999 - 2005 рр.

Багато іспанських виборців, розчаровані корупційними скандалами з традиційними центристсько-правими та лівими партіями, відмовилися від них на користь новачків, таких як ліва Podemos (Ми можемо) і центристська Ciudadanos (Громадяни) та регіональних партій.

Хто такий Педро Санчес?

Аналіз від Гая Хеджко, BBC News, Мадрид

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Педро Санчес з'явився як віртуальний незнайомець, який здобув лідерство в іспанській Соціалістичній партії у 2014 році. Фотогенічний економіст і колишній баскетболіст здобув прихильників обіцянкою об'єднати роз’єднану партію і повернути соціалістів до влади.

Однак пізніше він зазнав двох нищівних поразок на виборах у 2015 і 2016 роках. Зрештою він був змушений піти у відставку.

Через кілька місяців він звинуватив у корупції багатьох своїх критиків і домігся голосування за недовіру.

Конституція Іспанії говорить, що партія, яка висуває недовіру, повинна бути готовою перейняти керування від відставленого прем'єр-міністра, якщо парламентська більшість це підтримує.

Тому цей простий, але амбітний 46-річний мадридець повинен стати новим прем'єр-міністром Іспанії, попри те, що його партія має менше чверті місць у Конгресі депутатів.

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