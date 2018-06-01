З німецького зоопарку втекли леви, тигри і ягуар
Два леви, два тигри та ягуар втекли із зоопарку в районі Люнебах на заході Німеччини, повідомила поліція.
Місцева влада радить жителям залишатися всередині будинків. Якщо вони помітять цих звірів - варто негайно повідомити правоохоронцям.
- Які тварини на Землі невдовзі можуть зникнути
- American Airlines заборонила брати на борт жаб, кіз та їжаків
За повідомленням агентства AFP, також із зоопарку намагався втекти ведмідь, але його застрелили.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що тварини змогли вибратися із зоопарку після того, як його затопило в результаті шторму вночі.
Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.