З німецького зоопарку втекли леви, тигри і ягуар

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Два леви, два тигри та ягуар втекли із зоопарку в районі Люнебах на заході Німеччини, повідомила поліція.

Місцева влада радить жителям залишатися всередині будинків. Якщо вони помітять цих звірів - варто негайно повідомити правоохоронцям.

За повідомленням агентства AFP, також із зоопарку намагався втекти ведмідь, але його застрелили.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що тварини змогли вибратися із зоопарку після того, як його затопило в результаті шторму вночі.

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