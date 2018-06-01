Копирайт изображения Reuters Image caption ЄС погрожував США, що вдастся "до усіх необхідних заходів" у відповідь

Європа, Канада і Мексика планують кроки у відповідь на запровадження Сполученими Штатами вищого мита на імпорт сталі та алюмінію.

Європейський Союз склав список американських товарів, до яких застосовуватиме вищі мита, - від мотоциклів Harley-Davidson до харчових продуктів. Список міститься на 10 сторінках. У ЄС також планують звернутися до Всесвітньої організації торгівлі.

Підвищення імпортних мит може спровокувати хвилю торгових війн, які завдадуть шкоди в тому числі й Україні.

ЄС "має захищати свої інтереси"

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, коментуючи питання про нову торговельну війну зі США, заявила, що хоча "Європейський Союз ні з ким не воює, оскільки є мирним проектом, включно із торгівлею", але "має захищати свої інтереси".

Французький президент Еммануель Макрон подзвонив президенту Трампу і заявив, що запроваджені ним нові тарифи є "незаконними".

Так само називає дії Вашингтона і голова комітету з торгівлі Європарламенту Бернд Ланге. Він висловив сподівання, що торговельної війни можна буде уникнути, але наголосив, що дії пана Трампа показали, що президент США "не бажає дотримуватися правил".

Міністр економіки Німеччини, Пітер Альтмайєр, висловив сподівання, що рішуча відповідь ЄС змусить президента США переглянути своє рішення.

Міністр з питань зовнішньої торгівлі Великої Британії Ліам Фокс заявив, що 25% імпортного мита на сталь є "очевидно абсурдними", додавши, що "буде дуже шкода, якщо все закінчиться торговельною суперечкою в стилі "око за око" із нашим найближчим союзником".

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, заявив, що дії США є "цілком неприйнятними" і відкинув твердження, що його країна становить якусь загрозу національній безпеці США.

Канада планує вже з 1 липня запровадити 25% мито на імпорт із США загальною вартістю у близько 13 млрд доларів. Це стосуватиметься не лише сталі, але й споживчих товарів - йогуртів, віскі, кави.

Мексика готується запровадити нові мита як на продукцію американських металургів, так і на свинину, яблука, виноград, і сир.

Президент Трамп оголосив про плани запровадити додаткові мита на імпорт металу у березні цього року. Аргентині, Бразилії й Австралії вдалося домовитися про своє виключення із "чорного списку". Для переговорів з іншими країнами запровадження нових мит було відтерміновано.

Ввечері 31 травня міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив, що у переговорах із ЄС, Канадою і Мексикою не було достатнього прогресу, а відтак, не було і сенсу їх подовжувати. Отже, імпортні мита у 25% на сталь і 10% на алюміній набули чинності.

Президент США вважає, що вищі мита захистять американську металургію, що є життєво важливим для національної безпеки.

Економічні наслідки для світу і України

У 2017 році Канада, Мексика та ЄС разом продали до США сталі і алюмінію на 23 млрд доларів. Але лише цією цифрою втрати не обмежаться.

Учасники ринку кажуть, що закриття ринку США може кардинально змінити світовий ринок сталі. Зокрема, європейські виробники побоюються, що саме до ЄС піде левова частина металу, який не потрапить до США.

Україна не постачає багато металу до США. Проте головна небезпека для України полягає в тому, що через збільшення конкуренції на європейському та інших ринках, вона може втратити позиції на ринках ЄС та Туреччини, куди постачає майже половину металургійної продукції.

Крім того, металургія посідає друге місце в українському експорті після АПК.

І через нові мита у США Україна може втратити не тільки американський ринок сталі, але й стикнутися з проблемами на інших ринках.

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