В Італії почали правити прихильники дружби з Росією: що буде далі?

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо та лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні обійняли посади в новому уряді

В Італії затвердили коаліційний уряд популістів, які критикують Євросоюз та виступають за зняття санкції з Росії.

Після кількох тижнів перемовин та конфліктів з президентом Італії Серджо Матареллою, популістський "Рух п'яти зірок" та ультраправа партія "Ліга Півночі" все ж сформували уряд, який очолив безпартійний професор права Джузеппе Конте.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо обійняв посаду віце-прем'єра та міністра економічного розвитку, а лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні став віце-прем'єром та міністром внутрішніх справ.

Що очікувати від цього уряду Італії, Євросоюзу та Україні?

Боротьба з санкціями проти Росії.

Луїджі ді Майо та Маттео Сальвіні не вважають Росію військовим викликом для Європи. На їхню думку, це - "потенційний партнер для ЄС та НАТО".

Вони висловили готовність зняти санкції ЄС проти Росії. Щонайменше це означає, що на засіданні Європейської Ради 28-29 червня Італію доведеться переконувати підтримати їхнє продовження, адже подібні рішення в ЄС ухвалюються консенсусом.

Згідно з поглядами нової правлячої коаліції, Росія - партнер у боротьбі з нелегальною міграцією, ісламістами в середземноморському регіоні, а також важлива сила для відновлення стабільності на Близькому Сході.

Водночас новим міністром закордонних справ призначений Енцо Моаверо-Міланезі, який є незалежним політиком, багато років працював на різних посадах в Єврокомісії, а в 2011-2014 роках був міністром з європейських справ Італії.

Копирайт изображения EPA Image caption Новий прем'єр Італії Джузеппе Конте - новачок в італійській політиці

Масові депортації

Один з пріоритетів уряду, який запропонувала "Ліга Півночі" - це депортація 500 тисяч нелегальних мігрантів з країни.

Це потребуватиме створення "об'єктів тимчасового перебування" по всій Італії для мігрантів, яких збираються депортувати.

Окрім того, популісти вимагають переселення частини мігрантів в інші країни ЄС, проти чого виступають такі країни як Польща та Угорщина.

Копирайт изображения AFP Image caption Новий уряд обіцяє радикальні кроки проти нелегальних мігрантів

Гарантований дохід для бідних

Бідні родини, згідно з програмою уряду, отримуватимуть 780 євро, якщо їхні працездатні члени активніше шукатимуть роботу.

Це насправді популярний крок в Італії, але коштуватиме він 17 млрд євро.

Підвищення пенсії

Мінімальну пенсію встановлять на рівні 780 євро.

Окрім того, скасовується попередня пенсійна реформа, яка передбачала поступове підвищення пенсійного віку.

Зменшення боргу і відмова від жорсткої економії

Новий уряд вимагає перегляду Європейського пакту стабільності та зростання, який передбачає ліміт бюджетного дефіциту у 3% від ВВП - цю норму мають виконувати всі країни ЄС.

Популісти обіцяють відмовитися від заходів жорсткої економії, а зменшення обсягу італійського державного боргу досягти через "стимулювання внутрішнього попиту".

Зараз борг Італії складає 132% від ВВП. Більший серед країн ЄС лише борг Греції - 179%.

Копирайт изображения AFP Image caption Прибічники "Руху п'яти зірок" вперше отримали свій уряд

Майбутнє єврозони

І "Ліга Півночі", і "Рух п'яти зірок" нещадно критикували євро до виборів. Маттео Сальвіні називав єдину європейську валюту "помилкою" для італійської економіки, а "Рух п'яти зірок" пропонував референдум щодо виходу з єврозони.

Проте з наближенням виборів від радикальної риторики популісти відмовились. Зараз вони лише пропонують реформу єврозони.