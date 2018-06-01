В Італії почали правити прихильники дружби з Росією: що буде далі?
В Італії затвердили коаліційний уряд популістів, які критикують Євросоюз та виступають за зняття санкції з Росії.
Після кількох тижнів перемовин та конфліктів з президентом Італії Серджо Матареллою, популістський "Рух п'яти зірок" та ультраправа партія "Ліга Півночі" все ж сформували уряд, який очолив безпартійний професор права Джузеппе Конте.
Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо обійняв посаду віце-прем'єра та міністра економічного розвитку, а лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні став віце-прем'єром та міністром внутрішніх справ.
Що очікувати від цього уряду Італії, Євросоюзу та Україні?
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Боротьба з санкціями проти Росії.
Луїджі ді Майо та Маттео Сальвіні не вважають Росію військовим викликом для Європи. На їхню думку, це - "потенційний партнер для ЄС та НАТО".
Вони висловили готовність зняти санкції ЄС проти Росії. Щонайменше це означає, що на засіданні Європейської Ради 28-29 червня Італію доведеться переконувати підтримати їхнє продовження, адже подібні рішення в ЄС ухвалюються консенсусом.
Згідно з поглядами нової правлячої коаліції, Росія - партнер у боротьбі з нелегальною міграцією, ісламістами в середземноморському регіоні, а також важлива сила для відновлення стабільності на Близькому Сході.
Водночас новим міністром закордонних справ призначений Енцо Моаверо-Міланезі, який є незалежним політиком, багато років працював на різних посадах в Єврокомісії, а в 2011-2014 роках був міністром з європейських справ Італії.
Масові депортації
Один з пріоритетів уряду, який запропонувала "Ліга Півночі" - це депортація 500 тисяч нелегальних мігрантів з країни.
Це потребуватиме створення "об'єктів тимчасового перебування" по всій Італії для мігрантів, яких збираються депортувати.
Окрім того, популісти вимагають переселення частини мігрантів в інші країни ЄС, проти чого виступають такі країни як Польща та Угорщина.
Гарантований дохід для бідних
Бідні родини, згідно з програмою уряду, отримуватимуть 780 євро, якщо їхні працездатні члени активніше шукатимуть роботу.
Це насправді популярний крок в Італії, але коштуватиме він 17 млрд євро.
Підвищення пенсії
Мінімальну пенсію встановлять на рівні 780 євро.
Окрім того, скасовується попередня пенсійна реформа, яка передбачала поступове підвищення пенсійного віку.
Зменшення боргу і відмова від жорсткої економії
Новий уряд вимагає перегляду Європейського пакту стабільності та зростання, який передбачає ліміт бюджетного дефіциту у 3% від ВВП - цю норму мають виконувати всі країни ЄС.
Популісти обіцяють відмовитися від заходів жорсткої економії, а зменшення обсягу італійського державного боргу досягти через "стимулювання внутрішнього попиту".
Зараз борг Італії складає 132% від ВВП. Більший серед країн ЄС лише борг Греції - 179%.
Майбутнє єврозони
І "Ліга Півночі", і "Рух п'яти зірок" нещадно критикували євро до виборів. Маттео Сальвіні називав єдину європейську валюту "помилкою" для італійської економіки, а "Рух п'яти зірок" пропонував референдум щодо виходу з єврозони.
Проте з наближенням виборів від радикальної риторики популісти відмовились. Зараз вони лише пропонують реформу єврозони.