Луценко: у списку потенційних жертв замахів в Україні 47 людей
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що завдяки спецоперації з інсценуванням вбивства Аркадія Бабченка, отримано список з 47 людей, яких планували вбити на території України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс-російські журналісти", - зазначив він.
Юрій Луценко додав, що всім цим людям вже повідомили про небезпеку, силові структури проводять заходи з забезпечення їхнього захисту.
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За словами генпрокурора, імітація вбивства пана Бабченка дала можливість "отримати додаткову інформацію про список і про замовника".
В ефірі радіо "Новое время" пан Луценко зазначив: "Список складається з двох нерівних частин - громадяни Російської Федерації, які зараз перебувають на території України, і їм може загрожувати помста. Це частина "Помста". Друга частина, це велика частина, - це українські громадяни, в першу чергу журналісти, але не тільки, замовлення на яких має на меті, з моєї точки зору, - хаос".
Раніше у Генпрокуратурі заявляли, що підозрюваний в організації замаху на Аркадія Бабченка Борис Герман повідомив про наявність списку з 30 потенційних жертв виконавцю Олексію Цимбалюку, який інформував про це СБУ.
Під час судового засідання сам Борис Герман, який запевняє, що співпрацював з неназваною українською спецслужбою, повідомив, що передав список "контррозвідці".
Адвокат Германа Євген Солодко зазначив у Facebook, що на отриманих в ході оперативних заходів записах згадуються два прізвища: Богданова та Тодора Пановського.
Можливо, мова йде про Іллю Богданова - колишнього співробітника ФСБ, який в 2014 році приєднався "Правого сектора", та активіста одеського Майдану Тодора Пановського.