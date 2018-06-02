Швидке прання у машинці може коштувати дорожче - Which?

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Швидкі цикли на пральних машинах можуть бути не такими заощадливими, як вважалося раніше. Про це повідомляє британська асоціація споживачів Which?

Дослідження 10 пральних машин показало, що середня вартість стандартного циклу становить 18 пенсів (6 гривень), а швидкі цикли - 9 пенсів (3 гривні).

Але Which? каже, що таке швидке прання означає, що люди частіше використовують додаткове прання або довше використовують сушильні машини.

Відтак, використовуючи короткі цикли, ви не завжди економите гроші чи електроенергію.

У дослідженні сказано: "При швидкому пранні ваш одяг не обертається у машинці так само ретельно, як при повному циклі прання, тому сушіння займе більше часу".

"Використання електричної сушки збільшить споживання енергії, а це буде коштувати вам більше".

Опитавши 1199 власників пральних машин, Which? з’ясувала, що 55% людей використовували швидке прання "іноді" або "часто".

Організація пояснила цю тенденцію збільшенням часу стандартного прання.

У 2011 році середня тривалість стандартного циклу становила менше двох з половиною годин, але в 2018 році цей час збільшився до більш як три години.

Виробники пояснили Which?, що "зменшення температури, щоб заощадити споживання електроенергії, але збільшення тривалості прання, дають однаковий результат очищення".

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