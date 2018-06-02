Про Вайнштайна знімуть фільм жахів

Копирайт изображения AFP Image caption Де Пальма каже, що він "чув ці історії роками"

Голлівудський режисер Брайан де Пальма повідомив, що він пише сценарій "фільму жахів" на основі скандалу із Гарві Вайнштайном.

Пан Пальма, який був режисером екранізації роману Стівена Кінга "Керрі" та кримінального фільму "Обличчя зі шрамом" у 1970-х і 80-х роках, розповів що майбутній сценарій буде дуже близьким до реальних подій.

Голлівудському продюсеру Гарві Вайнштайну висунули звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві над двома жінками.

Тиждень тому Вайнштайн особисто здався поліції у Нью-Йорку. Це перші обвинувачення, які йому висунули американські прокурори.

У нью-йоркській поліції не уточнили імена жінок, чиї заяви стали підґрунтям для офіційних звинувачень.

Десятки жінок раніше звинуватили 66-річного продюсера у домаганнях і зґвалтуванні. Пан Вайнштайн завжди заперечував, що мав стосунки без згоди партнерок.

Хвиля обурення довкола ситуації із Вайнштайном породила рух #MeToo, який привертає увагу до поширення сексуального насильства і домагань.

"Я знаю багато людей, які мають стосунок до цього скандалу", - сказав 77-річний де Пальма, додавши: "Я чув ці історії роками".

Він сказав, що між режисером і актором повинна бути довіра, а її втрата на будь-якому рівні лише через похіть чи жадібність "є для мене найгіршим, що може бути".

"Фільм жахів про секс-гвалтівника"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пана Вайнштайна заводили до зали суду у наручниках

Де Пальма зазначив, що сценарій, який він вже обговорював з французьким продюсером, має на меті подолати зловживання в кіноіндустрії, "хоча мій персонаж не буде називатися Гарві Вайнштайном".

"Але це фільм жахів із секс-гвалтівником і історія відбудеться у кіноіндустрії", - сказав він французькій газеті Le Parisien.

Де Пальма також повідомив, що рух #MeToo може кардинально змінити теми фільмів та процес їх виробництва.

"Буде цікаво побачити, коли жінки почнуть контролювати, з естетичної точки зору, як все має відбуватися", - сказав він.

"Було б цікаво подивитися, чи їхній погляд настільки сильно відрізняється від нашого, тому що більшість фільмів - це чоловічий погляд".

Пан Вайнштайн може отримати 25 років позбавлення волі, якщо висунуті проти нього звинувачення будуть доведені.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram!