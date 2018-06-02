Камбербетч врятував кур'єра від хуліганів поряд з Бейкер-стрит

Копирайт изображения PA Image caption Бенедикт Камбербетч прийшов на допомогу кур'єру, якого лупцювали злодії

Британський актор Бенедикт Камбербетч, виконавець головної ролі в детективному серіалі "Шерлок", врятував кур'єра в центрі Лондона, поряд з Бейкер-стрит.

Саме на Бейкер-стрит, за задумом автора саги Артура Конан Дойла про великого детектива, й проживав його літературний персонаж Шерлок Холмс.

Зірка серіалу ВВС, як повідомляють ЗМІ, їхав в п'ятницю ввечері в таксі в районі Мерілебон в центрі Лондона з дружиною Софі Хантер, коли побачив, як четверо людей б'ють велосипедиста, що доставляв клієнтам їжу.

Камбербетч, побачивши, як хтось дає велосипедисту по голові пляшкою, кинувся на допомогу з криком: "Дайте йому спокій!".

"Я схопив одного хлопця, а Бенедикт другого, - розповів газеті Sun водій таксі Мануель Діаз. - Камбербетч знав, що треба робити. Він нітрохи не злякався".

"Це був справжній Шерлок Холмс, що бореться з чотирма бандитами за кутом Бейкер-стрит", - додав водій таксі.

Image caption Бенедикт Камбербетч зіграв головну роль у серіалі "Шерлок"

Сам актор сказав Sun: "Я зробив це просто тому, що мав це зробити, ну ви розумієте".

Як пише газета, кур'єру завдяки допомозі з боку актора вдалося уникнути серйозних травм.

"Якби Бенедикт не заступився, велосипедисту серйозно б дісталося", - підтверджує водій.

Нападникам вдалося втекти.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram!