Камбербетч врятував кур'єра від хуліганів поряд з Бейкер-стрит
Британський актор Бенедикт Камбербетч, виконавець головної ролі в детективному серіалі "Шерлок", врятував кур'єра в центрі Лондона, поряд з Бейкер-стрит.
Саме на Бейкер-стрит, за задумом автора саги Артура Конан Дойла про великого детектива, й проживав його літературний персонаж Шерлок Холмс.
Зірка серіалу ВВС, як повідомляють ЗМІ, їхав в п'ятницю ввечері в таксі в районі Мерілебон в центрі Лондона з дружиною Софі Хантер, коли побачив, як четверо людей б'ють велосипедиста, що доставляв клієнтам їжу.
Камбербетч, побачивши, як хтось дає велосипедисту по голові пляшкою, кинувся на допомогу з криком: "Дайте йому спокій!".
"Я схопив одного хлопця, а Бенедикт другого, - розповів газеті Sun водій таксі Мануель Діаз. - Камбербетч знав, що треба робити. Він нітрохи не злякався".
"Це був справжній Шерлок Холмс, що бореться з чотирма бандитами за кутом Бейкер-стрит", - додав водій таксі.
Сам актор сказав Sun: "Я зробив це просто тому, що мав це зробити, ну ви розумієте".
Як пише газета, кур'єру завдяки допомозі з боку актора вдалося уникнути серйозних травм.
"Якби Бенедикт не заступився, велосипедисту серйозно б дісталося", - підтверджує водій.
Нападникам вдалося втекти.
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