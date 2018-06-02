В Африці створять музей диктатора-людожера

Копирайт изображения Hulton Archive/Getty Images Image caption Іді Амін був одним з найкривавіших правителів в історії Африки

Східноафриканська держава Уганда сподівається на збільшення потоку туристів після відкриття військового музею, в якому представлені документи та речі, які розповідають про найжахливіші часи в історії країни.

Перш за все, в музеї буде представлена експозиція, присвячена диктатору Іді Аміну, який у 1970-х роках встановив в країні жорстокий режим, що супроводжувався репресіями, масовими вбивствами та депортаціями.

Як пояснив BBC керівник Управління з туризму Уганди Стівен Азіімве, з роками інтерес до історії підвищується і його треба задовольнити.

"Я прожив через епоху Іди Аміна, коли був зовсім малим, мої однолітки втратили своїх батьків через режим", - сказав він.

Пан Азіімве зазначив, що в кожній країні є своя історія та визначні пам'ятки.

"В Уганді у нас є жива природа - гірські горили, але ми намагаємося ознайомити і з минулим", - додав він.

Хто такий Іді Амін

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Він народився 1925 року і вступив на військову службу Британської імперії у 1940-х роках

У 1966 році став керівником Генерального штабу армії Уганди - через чотири роки після того, як країна здобула незалежність

1971 року захопив владу внаслідок кривавого військового перевороту

Спочатку його вважали пробританським правителем, але незабаром Іді Амін розпочав співпрацю з Радянським Союзом і закупав в нього зброю

Захоплювався Гітлером, у 1972 році вигнав з країни всіх уродженців Азії - переважно індійців та пакистанців. Це призвело до занепаду економіки

Опоненти неодноразово звинувачували Іді Аміна у вбивстві політичних опонентів. Розповідали, що він тримав відрубані голови опонентів в морозильних камерах у резиденції і діставав їх, аби поспілкуватися. Сам Іді Амін визнавав, що "споживав людське м'ясо"

Диктатор оголосив себе "останнім королем Шотландії", і з'явився у кілті на похорон короля Саудівської Аравії. Вважав, що саме він має обіймати посаду керівника Співдружності націй, а не королева Великої Британії

Під час правління Іді Амін став мусульманином, всиновив десятки дітей. І водночас почав репресії проти християн

Після розгрому у війні з Танзанією 1979 року втік до Саудівської Аравії, де спокійно прожив до своєї смерті у 2003 році

Всього за правління Іді Аміна було вбито приблизно 400 тисяч людей. Солдати часто скидали в ріки тіла вбитих - крокодилам

2006 року на екрани вийшов фільм "Останній король Шотландії", в якому зображені дивацтва Іді Аміна та злочини його режиму

Окрім експозиції, присвяченої Іді Аміну, в музеї будуть експонати й про іншу жахливу фігуру в історії Уганди - Джозефа Коні - лідера повстанського угруповання Армія опору Господа Бога.

Він оголосив, що має намір створити державу, засновану на Десяти Божих заповідях. Бойовики Коні грабують та вбивають місцевих мешканців, відтинають людям кінцівки, викрадають дітей і роблять з них солдат або використовують їх як сексуальних рабів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Джозефа Коні

Угруповання Джозефа Коні діяло на півночі Уганди з 1987 року. В останні роки воно суттєво скоротилося, але ще чинить злочини на території Демократичної республіки Конго та Центральноафриканської республіки.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Джозефа Коні в 2005 році.

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