У США судитимуть вчителя, який згодував черепасі цуценя на очах у дітей

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Кайманові черепахи можуть полювати на дрібних тварин (фото з архіву)

У Сполучених Штатах судитимуть шкільного вчителя, який на очах у дітей згодував хворе цуценя каймановій черепасі на очах кількох своїх учнів.

Тепер Роберту Кросланду, який викладає в одній зі шкіл міста Престон, штат Айдахо, інкримінують жорстоке поводження з тваринами.

Інцидент трапився у березні, після чого вчителя відсторонили від роботи.

Роберту Кросланду загрожує до шести місяців в'язниці та 5 тис. доларів штрафу.

Кілька американських медіа намагалися зв'язатися з вчителем, але безуспішно.

У США були зареєстровані петиції як проти, так і на підтримку пана Кросланда, який викладав у своїй школі багато років.

Одна з них закликає звільнити його з формулюванням: "Чи справді ми хочемо, щоб вчителі вбивали живих тварин на очах вразливих учнів молодших класів?"

Вона зібрала 190 тис. підписів.

А організація "Люди за етичне ставлення до тварин" (Peta) назвала пана Кросланда "мучителем, якого не можна підпускати до чутливих молодих людей".

Водночас петиція "Ми підтримуємо Кросланда" закликає "підтримати чоловіка, який навчає нас науці у новий спосіб та справді любить свою роботу".

Під нею підписалися понад 3,7 тис. людей, серед яких багато колег і колишніх учнів Роберта Кросланда, а також жителів Престона.

Ті, хто підтримують вчителя, зауважують, що цуценя вмирало й він вчинив правильно.

Вони також аргументують, що ніхто з дітей не звернувся за допомогою до психолога.

Як повідомляється, сама подія трапилася після шкільних уроків й при ній були присутніми лише кілька учнів.

У школі наполягають, що це не входжило до її шкільної програми.

Влада штату з'ясувала, що хижу черепаху утримували без дозволу, й згодом її "людяно евтаназували" як небезпечний вид.