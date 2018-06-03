Чому шестеро з "Великої сімки" готові оголосити торгову війну США?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через торгову війну можуть постраждати любителі американських мотоциклів Harley Davidson

Міністр фінансів Сполучених Штатів Стів Мнучін зіткнувся з різкою критикою зі сторони розгніваних колег з країн G7, незадоволених підвищенням мит на імпорт сталі та алюмінію. А голова французького мінфіну Брюно Ле Мер заявив, що у Вашингтона є лише кілька днів, щоб уникнути торговельної війни з союзниками.

Триденна зустріч глав фінансових відомств "Великої сімки" проходила у Канаді.

А в наступний вікенд у Квебеку відбудеться вже саміт лідерів країн G7, який має відвідати і президент США Дональд Трамп.

За підсумками зустрічі не було навіть озвучено спільну заяву, що, на думку кореспондента BBC News у Північній Америці Кріса Баклер, можна вважати явною ознакою серйозних розходжень.

Запеклі дебати, найімовірніше, триватимуть і на самому саміті.

Це рідкісний випадок розколу у гармонійному клубі семи потужних економік, шість з яких виступили із заявою, у якій попросили Стіва Мнучіна передати президенту США Дональду Трампу їхню "одностайну стурбованість і розчарування" його рішенням про підвищення мит, коментує агентство Reuters.

На початку березня Дональд Трамп вирішив підвищити мита на імпорт сталі та алюмінію, але дав відстрочку на переговори з партнерами.

Нинішнього тижня міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив, що нові тарифи для країн ЄС і Канади, а також Мексики вступають у силу з опівночі 1 червня.

Євросоюз і Канада вже вирішили оскаржувати їх через Світову організацію торгівлі.

Чи буде торгова війна?

Копирайт изображения PA Image caption Трамп каже, що захист американських виробників сталі - питання національної безпеки США

Суперечки стосуються 25-відсоткового мита на імпортну сталь і 10-відсоткового мита на імпортний алюміній з країн ЄС, Канади та Мексики.

"Ми стурбовані тим, що ці дії насправді не сприяють допомозі нашій економіці. Вони руйнівні, й шість країн донесли свою точку зору до відома міністра Мнучіна", - сказав міністр фінансів Канади Білл Морно на прес-конференції за підсумками зустрічі, що пройшла на гірському курорті Уістлер.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер висловився ще жорсткіше. Він сказав, що торгова війна може початися вже "через кілька днів".

Однак Мнучін відкинув випади колег й не погодився з їхньою думкою про те, що США своїми митами порушують правила міжнародної торгівлі.

Водночас він пообіцяв, що президент Трамп уважно поставиться до їхніх тривог під час саміту G7 наступного тижня.

Раніше європейські країни пригрозили не тільки оскаржити американські мита у Світовій організації торгівлі, але й ввести відповідні обмежувальні мита, в тому числі щодо американських мотоциклів, віскі, джинсів і навіть журавлини.

Тим часом міністр торгівлі США Уілбур Росс зустрівся у Пекіні з віце-прем'єром Китаю Лю Хе - на тлі пом'якшення економічного протистояння двох країн.

Перед цим США і Китай домовилися, що не будуть починати торгову війну, збільшивши імпорт американських товарів на китайський ринок.

А сам президент Трамп, поки міністри країн G7 обурювалися в Канаді його економічною політикою, написав чергову порцію твітів, доводячи правильність дій США у торгових відносинах з Європою.

"Коли втрачаєш у торгівлі майже 800 млрд доларів на рік, не можна дозволити собі програти торговельну війну! Інші країни роками наживалися за рахунок США, час стати розумнішими!", - обурився Дональд Трамп у Twitter.

"До Сполучених Штатів вже давно мають справедливо ставитися у торговельній сфері. Якщо ми вводимо для країни нульове мито, щоб вона могла продавати свої товари, а вони стягують з нас 25%, 50% або навіть 100%, щоб продавати наші, це несправедливо, й до цього не можна більше спокійно ставитися", - вважає президент США.

"Це не вільна і не чесна торгівля, це дурна торгівля!", - додав він.