У Китаї рак втік з каструлі, відкусивши власну клешню - йому залишили життя
У Китаї рак втік з каструлі в ресторані, відкусивши при цьому власну клешню. Відео його втечі зібрало майже мільйон переглядів.
В 11-секундному ролику видно, що ліва клешня рака вже знаходиться в каструлі з киплячою водою. Він негайно відкушує її правою й клешня падає в окроп.
Опублікував відео у китайській соцмережі Weibo користувач Jiuke, який пізніше повідомив, що забрав цього рака-відчайдуха як домашню тварину.
Незрозуміло, чи навмисно рак вчинив так, чи випадково. Можливо, клешня заважала йому, адже вже була знерухомлена.
Користувачі Weibo в коментарях підтримали хороброго рака й закликали "відпустити його" та "не їсти його, адже він так відчайдушно намагається вижити", пише видання Taiwan News.
Юзер Juike їм відповів: "Я залишу йому життя. Я вже взяв його додому, він буде жити в акваріумі".
Тим, хто турбується про те, як рак буде жити з однією клешнею, не варто переживати: за кілька циклів зміни панцира клешня у цих ракоподібних відростає знову.
В дорослих особин цей процес може тривати три-чотири роки.
Китай зараз переживає бум захоплення поїданням раків.
Їх вирощують на фермах та подають у багатьох ресторанах.
Ця країна - найбільший виробник ракоподібних у світі, як повідомляє китайське новинне агентство Сіньхуа з посиланням на Мінсільгосп КНР.
Експорт ракоподібних в Китаї збільшився з 265 тонн у 2007 році до 852 тонн в 2016 році, пише агентство.