У Китаї рак втік з каструлі, відкусивши власну клешню - йому залишили життя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер рак житиме в акваріумі. Нова клешня відросте за 3-4 роки

У Китаї рак втік з каструлі в ресторані, відкусивши при цьому власну клешню. Відео його втечі зібрало майже мільйон переглядів.

В 11-секундному ролику видно, що ліва клешня рака вже знаходиться в каструлі з киплячою водою. Він негайно відкушує її правою й клешня падає в окроп.

Опублікував відео у китайській соцмережі Weibo користувач Jiuke, який пізніше повідомив, що забрав цього рака-відчайдуха як домашню тварину.

Незрозуміло, чи навмисно рак вчинив так, чи випадково. Можливо, клешня заважала йому, адже вже була знерухомлена.

Користувачі Weibo в коментарях підтримали хороброго рака й закликали "відпустити його" та "не їсти його, адже він так відчайдушно намагається вижити", пише видання Taiwan News.

Юзер Juike їм відповів: "Я залишу йому життя. Я вже взяв його додому, він буде жити в акваріумі".

Тим, хто турбується про те, як рак буде жити з однією клешнею, не варто переживати: за кілька циклів зміни панцира клешня у цих ракоподібних відростає знову.

В дорослих особин цей процес може тривати три-чотири роки.

Китай зараз переживає бум захоплення поїданням раків.

Їх вирощують на фермах та подають у багатьох ресторанах.

Ця країна - найбільший виробник ракоподібних у світі, як повідомляє китайське новинне агентство Сіньхуа з посиланням на Мінсільгосп КНР.

Експорт ракоподібних в Китаї збільшився з 265 тонн у 2007 році до 852 тонн в 2016 році, пише агентство.