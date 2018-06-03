Сепаратисти захопили двох бійців 14-ї волинської бригади

Копирайт изображения Прес-служба 14-ї бригади Image caption Бійці потрапили у полон ще 26 травня

Диверсійна група сепаратистів на Донбасі захопила у полон двох бійців 14 механізованої бригади. Про це повідомляє прес-служба підрозділу.

Сталося це ще наприкінці травня.

"26 травня двох наших військовослужбовців під час їхнього висування до передового спостережного посту було підло захоплено диверсійно-розвідувальною групою противника", - йдеться у повідомленні.

У бригаді відзначають, що протягом тижня про бійців не надходило жодної інформації.

"Цей час був використаний для шаленого психологічного тиску, а, можливо, й фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеоматеріалів за участю цих військовослужбовців", - кажуть у прес-службі бригади.

Там стверджують, що у записаних відеороликах "полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема".

На відео, опублікованих підконтрольними сепаратистам ресурсах, а також російськими медіа, двоє чоловіків, які називаються українськими військовослужбовцями, розповідають, що їх змусили підписати контракт з ЗСУ, й вони "навіть не знають, що таке "Джевеліни".

Вони також розповіли, що їхньому підрозділу під час ротації на нові позиції на надали карти мінних полів, а самі ЗСУ "не готові до наступу".

"Командування бригади робить усе можливе для визволення військовослужбовців із полону", - підсумовують у 14 механізованій бригаді, яка базується на Волині.

Копирайт изображения Прес-служба 36-ї бригади морської піхоти Image caption Водночас у неділю стало відомо, що до підрозділу повернувся морпіх, який зник під час бою кілька днів тому

Водночас у прес-центрі Операції об'єднаних сил у неділю розповіли, що морський піхотинець, який зник під час бою 27 травня "благополучно повернувся до свого підрозділу".

Більше деталей про нього не розкривається.