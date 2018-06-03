ЗМІ: Британія вивчає джерела прибутків багатих росіян

Копирайт изображения Reuters Image caption Роман Абрамович мав складнощі при отриманні британської візи і вирішив стати громадянином Ізраїлю

Британське національне агентство із боротьби зі злочинністю веде розслідування про джерела доходів 120-140 заможних людей.

Багато з них пов'язані з Росією, зазначає джерело Sunday Times у британському уряді.

Кількість фігурантів розслідування виданню назвав голова відділу з економічних і кіберзлочинів Дональд Тун.

Джерело видання в британському уряді при цьому заявило, що "дуже значна частина" фігурантів розслідування - з Росії або якось пов'язані з Росією.

"Напад в Солсбері прискорив нашу роботу з виявлення незаконних доходів корумпованих еліт", - заявив співрозмовник видання.

"Тому збільшився і обсяг роботи, яку ми проводимо стосовно корумпованих росіян і публічних людей з Росії", - додав він.

У січні цього року в Британії набув чинності закон "Ордер на багатство незрозумілого походження". Він дозволяє заморозити активи розміром від 50 тисяч фунтів і почати розслідування в разі, якщо їхній власник не може пояснити, на яких законних підставах вони були отримані.

За словами Туна, відомство в цьому розслідуванні сфокусоване на боротьбі з корумпованими елітами і незаконним багатством.

"Ми не обираємо своєю ціллю певну національність", - заявив він.

Однак, як зазначає видання, перевірки щодо росіян посилилися після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері. Британська влада звинувачує в цьому нападі Росію.

Після замаху на Скрипалів прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей заявила про перевірку системи видачі віз іноземним інвесторам, під яку потрапили приблизно 700 росіян.

У травні цього року комітет з міжнародних справ Палати громад британського парламенту опублікував доповідь "Золото Москви: російська корупція у Великій Британії". Депутати назвали проблему "брудних російських грошей" у Британії потенційною загрозою національній безпеці країни.

У документі йдеться про те, що Британія повинна виробити єдину стратегію протидії російському політичному режиму, а також посилити інструменти фінансового тиску на президента Володимира Путіна і його оточення.

Тоді ж російський мільярдер і власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович зіткнувся з труднощами при продовженні інвесторської британської візи. Хоча він і не отримав відмови у візі, про рішення британське МЗС йому так і не повідомило.

У понеділок, 28 травня стало відомо, що Абрамович отримав ізраїльський паспорт і став найбагатшим громадянином Ізраїлю. Громадяни тієї країни можуть в'їжджати на територію Великої Британії без візи.