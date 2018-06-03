У Берлінському соборі стріляли

Копирайт изображения EPA Image caption Собор розташований у центрі Берліну

Озброєна поліція оточила храм після того, як, згідно повідомленнями, поліцейський стріляв у чоловіка всередині у неділю ввечері.

На відео видно, що поліція обтягнула периметр навколо храму стрічкою, правоохоронці мають при собі важке озброєння.

"У Берлінському соборі пролунав постріл", - сказав агенції Reuters речник поліції.

Пізніше повідомили, що офіцер стріляв у чоловіка і поранив його в ноги.

У поліції також закликали людей уникати місця події і пообіцяли повідомити більше деталей згодом.

Місцеві медіа сумніаються, що інцидент був пов'язаний із терористичною діяльністю.

Собор XIX століття розташований у центрі Берліна на березі річки Шпрее.

Обставини стрілянини залишаються незрозумілими.