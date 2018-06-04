У губи - президента Філіппін критикують за поцілунок на сцені

Копирайт изображения Youtube.com/Rappler Image caption Інцидент транслювали у прямому ефірі

Президента Філіппін Родріго Дутерте критикують за поцілунок під час офіційної події, яку транслювали у прямому ефірі.

Виступаючи перед філіппінською діаспорою у столиці Південної Кореї Сеулі, він покликав на сцену жінку і запропонував поцілуватися з ним.

Той вчинок сподобався присутнім у залі - переважно іншим робітникам із Філіппін.

Однак філіппінська правозахисна група Gabriela назвала те, що сталося, "огидним театральним жестом президента-жінконенависника".

Хоча пізніше до дискусії приєдналися жінки, які вважають, що поцілунок - це "не злочин".

Це не перший випадок, коли філіппінського лідера звинувачують у неналежному ставленні до жінок.

Поцілунок у губи

Під час виступу Родріго Дутерте у Сеулі на сцену покликали кількох жінок із тих, що переїхали працювати до Південної Кореї - аби подарувати їм по книзі.

Було помітно, що стояти поруч із президентом жінкам було дещо ніяково.

Спершу Дутерте обійняв одну із них і поцілував у щоку, а тоді жестом запропонував іншій поцілувати його в губи.

Після заминки і нервового сміху молодої жінки, президент кілька разів повторив свій жест, а тоді сам нахилився і поцілував жінку у губи.

І хоча жінка усміхалася, а юрба під сценою аплодувала, коментарі в інтернеті були не такими доброзичливими.

Жіноча правозахисна група Gabriela заявила, що та подія - це спроба відвернути увагу від реальних політичних проблем та падіння рейтингу Дутерте.

Серед таких проблем там назвали вбивства людей без вироків суду, податкову реформу і гучні корупційні скандали. На думку активісток, президент намагається приховати усе це "численними актами мачизму".

Жінку, що стала учасницею інциденту, звуть Беа Кім. Пізніше її процитувала "Філіппінська агенція новин" - за словами жінки, президент спершу спитав її, чи вона не заміжня. Вона відповіла, що у шлюбі із корейцем.

Вона також сказала, що поцілунок - "не злочин", і додала, що не бачить у вчинку лідера своєї країни "чогось окрім спроби розважити інших філіппінців, присутніх на зустрічі, і зробити їх щасливими".

Раніше Родріго Дутерте вже звинувачували у сексизмі.

У 2016 в рамках передвиборчої кампанії він виступав з приводу зґвалтування і вбивства у 1989 році австралійської місіонерки у філіппінському місті Давао. Тоді Дурерте був там мером.

"Мене розлютило її зґвалтування. Це одна річ. Та вона була такою красивою, що мер мав би бути першим, яка втрата", - сказав він.

Пізніше його адміністрація перепросила за ті слова.

Цього року він сказав, що філіппінські солдати мусять стріляти у вагіну жінкам з повстанців-комуністів.

Усі ці заяви викликали значне обурення у соцмережах.

Однак, попри усі звинувачення, експерти кажуть, що Родріго Дутерте залишається популярним як серед тих філіппінців, що живуть у країні, так і тих, що виїхали за кордон.