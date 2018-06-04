Сущенка у Росії засудили до 12 років колонії

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У понеділок Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Обвинувачення просило для нього 14 років в'язниці.

Більше 600 днів за ґратами

Журналіста Національного інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року.

Російська сторона заявила, що він - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.

За версією ФСБ, його затримали під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про Збройні Сили Росії".

Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Усі судові засідання по його справі проходили у закритому режимі, оскільки справа містить державну таємницю.

Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї вини.

В "Укрінформі" вважають, що "справа Романа Сущенка політично вмотивована, а сам український журналіст є політичним в'язнем Кремля".

Там наголошують, що у Москві він перебував у приватних справах під час відпустки.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Сущенко працює в "Укрінформі" з 2002 року

Наразі Сущенко перебуває у московському слідчому ізоляторі "Лефортово".

За даними "Укрінформу", країнський журналіст перебуває у двомісній камері розміром два на два метри із сусідом.

Звідти він пише листи.

"Справжня гідність полягає не в тому, як вчиняють з нами інші, а в тому, як чините ви самі. Будьмо свідомі того, що на світі є сотні мільйонів людей, для яких наша свобода та життя дорожчі, ніж ворогові наша воля і смерть. Тому ми переможемо", - йдеться в одному з листів.

В "Укрінформі" Роман Сущенко працює з 2002 року, з 2010-го - власним кореспондентом Укрінформу у Франції.

Можливий обмін

Копирайт изображения УНІАН Image caption Експерти та політики вже якийсь час обговорюють ймовірність обміну Романа Сущенка на Кирила Вишинського з "РИА Новости-Украина" (на фото)

Українська сторона сподівається, що після вироку журналіста повернуть додому. Київ запевняє, що готовий до обмінів - наприклад, на затриманого в Україні керівника відділення інформагентства "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Громадський захисник Сущенка Марк Фейгін припускав, що журналіста можуть передати Україні через помилування, оскільки до цього президент Росії вдавався саме до такого механізму.

При цьому пан Фейгін визнає, що в цій ситуації "все залежить від Москви" і не виключає, що на цей процес позитивно може вплинути Чемпіонат світу з футболу, що стартує у Росії в червні.

Однак оголошення вироку ще не означає, що російська сторона відразу передасть ув'язненого Україні.

"Винесення вироку не дає жодної гарантії того, що буде політичне рішення Путіна про швидку передачу політв'язнів Україні. Я хочу нагадати, що вже роки пройшли після винесення псевдовироків по Олегу Сенцову, Карпюку, Клиху, Виговському, по десятках українців та кримських татар", - розповідала BBC News Україна представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, депутатка Ірина Геращенко.

За даними Києва, сьогодні в тюрмах Росії утримується понад 60 українців.