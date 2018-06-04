Як на барселонській площі втихомирили галасливі компанії

Image caption Ця площа - ідеальна для того, щоб розважатися з друзями. Але місцеві жителі не можуть заснути через це

У центрі метушливої Барселони є площа, що може видатися оазою спокою - сонячна Плацца дель Соль виглядає прекрасним місцем для того, щоб згаяти там кілька тихих годин.

Але проблема у тому, що це місце стало надто популярним серед молоді, яка любить "висіти" допізна.

Навіть магазини тут почали продавати пиво і піцу до ночі.

Зрештою, ситуація стала нестерпною для мешканців навколишніх будинків.

Один з них згадує, що з якогось моменту йому почало здаватися, ніби він живе всередині безкінечної вечірки.

Як пише кореспондент BBC з питань технології Джейн Вейкфілд, ці люди вирішили звернутися по допомогу до Барселонської виробничої лабораторії, що входить до всесвітньої мережі розробників та тестувальників нових технологій.

Ці лабораторії діляться власними розробками з колегами онлайн - так, що винахід, створений у Бостоні, може бути виготовлений, наприклад, у Шеньжені.

За фінансової підтримки ЄС барселонська лабораторія розробила прості та дешеві сенсори, які можуть вимірювати рівень забрудненості повітря, вологість, температуру, а також - рівень шуму.

Image caption Місцеві жители озброїлися сенсорами, щоб довести міській владі, що жити за такого рівня шуму справді нестерпно

Мешканці будинків на Плацца дель Соль встановили ці датчики на своїх балконах й з'ясували, що крики та музика там іноді сягають рівня шуму 100 децибелів - що значно перевищує рекомендації Всесвітньої організації з охорони здоров'я.

Озброєні цими даними, люди звернулися до міської ради з вимогою вплинути на шумову ситуацію на площі.

Відтепер поліція змушує гамірні компанії шукати інші місця для вечірок після 23:00.

Прибиральні машини, які приступали до роботи пізно вночі - коли гуляки розходилися, - змінили свій графік й почали приїжджати вже зранку.

А на східцях, які слугували місцем сидіння під час вечірок, розмістили вазони.

"Тепер ця площа не для людей, які хочуть проводити вечірки вночі", - каже Томас Діез, керівник лабораторії, яка розробила сенсори.

Копирайт изображения Making Sense Image caption Рівень шуму - лише один з показників, які можна вимірювати сенсорами

Він впевнений, що розробники можуть створити ще багато чого корисного для сучасного міста - від технологій для вирощування їжі, до 3D-принтерів, які дозволятимуть виготовляти ті товари, які потрібні саме тут і зараз.

Все це спрямоване на подолання урбаністичних проблем, яких з часом стає все більше.

Томас Діез також переконаний, що нові технології дозволять містам стати справді самодостатніми та розвиватися з меншою шкодою для навколишнього середовища.

Таке бачення може видатися дещо ідеалізованим, пише Джейн Вейкфілд, адже розробники намагаються у якомусь сенсі повернутися відтворити доіндустріальну еру, коли люди виробляли у своєму місті все, що їм було потрібно.

Замість того, щоб за глобалізованою моделлю товари перевозилися у величезних контейнерах, скажімо, з Китаю, ці розробники прагнуть, щоб міста просто виробляли ці продукти самостійно за відповідними кресленнями і проектами.

"Ми хочемо побудувати нову модель продуктивності для суспільства через створення сталої економіки у містах, де люди могли б розробляти та випробовувати ідеї", - пояснює Томас Діез.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.