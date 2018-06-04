Як на барселонській площі втихомирили галасливі компанії
У центрі метушливої Барселони є площа, що може видатися оазою спокою - сонячна Плацца дель Соль виглядає прекрасним місцем для того, щоб згаяти там кілька тихих годин.
Але проблема у тому, що це місце стало надто популярним серед молоді, яка любить "висіти" допізна.
Навіть магазини тут почали продавати пиво і піцу до ночі.
Зрештою, ситуація стала нестерпною для мешканців навколишніх будинків.
Один з них згадує, що з якогось моменту йому почало здаватися, ніби він живе всередині безкінечної вечірки.
Як пише кореспондент BBC з питань технології Джейн Вейкфілд, ці люди вирішили звернутися по допомогу до Барселонської виробничої лабораторії, що входить до всесвітньої мережі розробників та тестувальників нових технологій.
Ці лабораторії діляться власними розробками з колегами онлайн - так, що винахід, створений у Бостоні, може бути виготовлений, наприклад, у Шеньжені.
За фінансової підтримки ЄС барселонська лабораторія розробила прості та дешеві сенсори, які можуть вимірювати рівень забрудненості повітря, вологість, температуру, а також - рівень шуму.
Мешканці будинків на Плацца дель Соль встановили ці датчики на своїх балконах й з'ясували, що крики та музика там іноді сягають рівня шуму 100 децибелів - що значно перевищує рекомендації Всесвітньої організації з охорони здоров'я.
Озброєні цими даними, люди звернулися до міської ради з вимогою вплинути на шумову ситуацію на площі.
Відтепер поліція змушує гамірні компанії шукати інші місця для вечірок після 23:00.
Прибиральні машини, які приступали до роботи пізно вночі - коли гуляки розходилися, - змінили свій графік й почали приїжджати вже зранку.
А на східцях, які слугували місцем сидіння під час вечірок, розмістили вазони.
"Тепер ця площа не для людей, які хочуть проводити вечірки вночі", - каже Томас Діез, керівник лабораторії, яка розробила сенсори.
Він впевнений, що розробники можуть створити ще багато чого корисного для сучасного міста - від технологій для вирощування їжі, до 3D-принтерів, які дозволятимуть виготовляти ті товари, які потрібні саме тут і зараз.
Все це спрямоване на подолання урбаністичних проблем, яких з часом стає все більше.
Томас Діез також переконаний, що нові технології дозволять містам стати справді самодостатніми та розвиватися з меншою шкодою для навколишнього середовища.
Таке бачення може видатися дещо ідеалізованим, пише Джейн Вейкфілд, адже розробники намагаються у якомусь сенсі повернутися відтворити доіндустріальну еру, коли люди виробляли у своєму місті все, що їм було потрібно.
Замість того, щоб за глобалізованою моделлю товари перевозилися у величезних контейнерах, скажімо, з Китаю, ці розробники прагнуть, щоб міста просто виробляли ці продукти самостійно за відповідними кресленнями і проектами.
"Ми хочемо побудувати нову модель продуктивності для суспільства через створення сталої економіки у містах, де люди могли б розробляти та випробовувати ідеї", - пояснює Томас Діез.
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