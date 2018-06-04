Поліграф підтвердив, що Савченко хотіла скинути владу - СБУ

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У СБУ стверджують, що експертиза за допомогою поліграфа підтвердила у Надії Савченко наміри здійснити збройне повстання.

"За результатами проведеного дослідження комісією експертів надано категоричні висновки про наявність у Савченко Н.В. позитивних психофізіологічних реакцій, які свідчать, зокрема, про те, що Савченко Н.В. обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з повалення конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу", - йдеться у повідомленні СБУ, оприлюдненому в понеділок.

Надія Савченко всі звинувачення проти себе заперечує, та стверджує, що справа проти неї є виключно політичною.

За словами СБУ, експертиза підтвердила, що, буцімто, Надія Савченко "підшукувала та перевозила зброю", а плани збройного перевороту обговорювала з лідером "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном та керівництвом невизнаної "ДНР" Олександром Захарченком та Олесандром Тимофєєвим.

Крім того, додають у СБУ, поліграф засвідчив наміри Надії Савченко організувати вбиство вищого керівництва держави та здійснити теракт в урядовому кварталі й Верховній Раді.

Раніше Надія Савченко заявляла про наміри на кілька днів припинити голодування, щоб пройти тести на поліграфі.

Справа Савченко

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8 березня 2018 року українські силовики затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана при виїзді з невизнаної "ДНР". У його мікроавтобусі виявили великий арсенал зброї, включно з мінометами і гранатометами. Самого Рубана передали СБУ.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді заявив, що до справи Рубана причетна Надія Савченко, яка планувала теракт в урядовому кварталі Києва.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (Хотіли - Ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", - заявив Юрій Луценко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко та Юрій Луценко у Верховній Раді

Надія Савченко підготовку теракту заперечила й заявила, що знала про стеження, тому вирішила піти на "політичну провокацію" СБУ і Генпрокуратури, щоб довести абсурдність звинувачень.

Насправді ж, заявила пані Савченко, вона боролася зі зловживаннями в армії та політичною корупцією, а також вела переговори про звільнення полонених.

22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко. У той же день її затримала СБУ.

23 березня Надія Савченко оголосила голодування: "Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій".

Тоді ж суд арештував без права застави.