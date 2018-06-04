У Британії 18-річну дівчину засудили за тероризм

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Суд в Лондоні визнав 18-річну Сафаа Булар винною в підготовці терористичного нападу на Британський музей. Таким чином вона стане наймолодшою британкою засудженою за тероризм.

Це перший раз, коли спецслужбам вдалося виявити терористичний осередок, що складався виключно з жінок.

18-річна Сафаа Булар родом з лондонського району Воксхолл була членкинею джихадистського угруповання, що називає себе "Ісламською державою".

Суд присяжних визнав її винною в підготовці двох терористичних нападів.

Її також визнали винною в тому, що вона намагалася виїхати до Сирії для того, щоб приєднатися там до "ІД". У суді повідомили, що вона почала планувати напади в Лондоні після того, як її наречений, який був бійцем в "ІД", був убитий в Сирії. Її 22-річна сестра Різлейн Булар вже визнала, що планувала напасти з ножем на людей в Лондоні, а її 44-річна мати Міна Діч зізналася, що допомагала дочці.

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Очікується, що суд винесе вирок Сафа Булар через шість тижнів.

Як стало відомо під час судових слухань, Булар, якій тоді було 17 років, збиралася напасти на відвідувачів в Британському музеї з вогнепальною зброєю та гранатами.

Сестри і їхня матір обговорювали свої плани, використовуючи спеціальні кодові слова з твору Люїса Керола "Аліса в країні чудес".

Булар почала радікалізовуватися в 16 років, після терактів у Парижі в 2015 році: саме тоді вона, за словами знайомих, почала багато читати Коран, відвідувати ісламістські сайти і носити хіджаб.

Вона познайомилася в Instagram з бойовиком з "ІД" Навідом Хуссейном, коли їй було 16 років, і через три місяці заявила, що любить його. Після цього вони "одружилися" в інтернеті.

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE Image caption Сафаа Булар планувала поїхати до Сирії, щоб ожружитися з бійцем "ІД"

Вона збиралася приїхати до нього в Сирію, де вони планували одружитися по-справжньому, після чого зробити самопідрив, взявшись за руки. Але на той час про її плани вже знали британські спецслужби, і її паспорт конфіскували.

Співробітники спецслужб, видаючи себе за ісламістів, приєдналися до інтернет-розмов Булар і Хуссейна.

У квітні 2017 року один із співробітників спецслужб, який видавав себе в інтернеті за командира одного із загонів "ІД", повідомив Булар, що Хуссейн був убитий ракетою, випущеною з безпілотника.

Обвинувачення стверджувало в суді, що ця звістка лише зміцнила її рішучість здійснити теракт у Великій Британії.

Булар згодом розповіла співробітникам спецслужб про свої плани. 12 квітня її затримали. Їй пред'явили звинувачення у підготовці теракту.

"У плани Сафаа Булар входило заподіяти серйозні травми і смерть якомога більшій кількості людей", - сказала в суді Сью Хеммінг, яка представляла Королівську прокуратуру. Уже перебуваючи у попередньому ув'язненні, вона продовжувала обговорювати з сестрою і матір'ю "чаювання, як в Алісі" - це було кодовим словом для теракту.

Копирайт изображения MET POLICE Image caption Міна Діч (ліворуч) і її дочка Різлейн (праворуч) визнають себе винними у підготовці терактів

В одній з розмов Булар нарікала: "Ох, ви там повеселитесь без мене!"

Мати з дочкою, сестрою Сафаа, вивчали місця можливого нападу в центрі Лондона, а також купили собі ножі та рюкзак.

Їх затримали в день ймовірного нападу, разом зі своєю подругою Хавле Баргуті.

Координатор поліції по боротьбі з тероризмом Дін Хейдон сказав в суді, що соціальні служби намагалися, наскільки це можливо, допомогти родині, починаючи з 2016 року. З ними працювали місцева влада, школа і суд у справах сім'ї.

"Але попри все це, було абсолютно ясно, що Сафа Булар як і раніше виношує плани нападу", - сказав представник поліції.

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