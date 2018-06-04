Microsoft придбав сервіс Github за $7,5 млрд

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Корпорація комп'ютерних технологій Microsoft придбала компанію Github за 7,5 мільярда доларів.

Github - один із найбільших у світі сервісів для зберігання коду і спільної розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Сан-Франциско.

Ця онлайн-платформа допомагає програмістам працювати над завданнями разом.

Github має остаточно перейти у власність Microsoft до кінця року. При цьому повідомляють, що компанія збереже за собою право самостійного управління.

"Ми усвідомлюємо відповідальність перед спільнотою, яку ми беремо на себе разом з цією угодою, і робитимемо все можливе для того, аби надати кожному розробнику можливість розбудовувати, оновлювати та вирішувати найнагальніші проблеми", - сказав у своїй заяві головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла.

За його словами, зараз Github для роботи використовують понад 28 мільйонів розробників, які представляють понад 1,5 мільйона організацій, що працюють у різних сферах.

Тепер компанію очолить Нет Фрідман, засновник Xamarin - сервісу з розробки програмного забезпечення для мобільних телефонів, яку Microsoft придбала у 2016-му.

Копирайт изображения Microsoft Image caption Зліва направо: Кріс Венстрат, Сатья Наделла, Нет Фрідман

Керівництво описує його як ветерана у сфері розробки відкритого програмного забезпечення.

Чинного керівника Github Кріса Венстрата переведуть на іншу посаду всередині корпорації.

Основні послуги Github - безкоштовні, але за 21 долар на місяць можна мати додаткові сервіси, наприклад, цілодобову підтримку чи різні рівні доступу для різних членів команд.

Деякі розробники стурбовані тим, що Github опиняється у руках технологічного гіганта.

"Дехто знервований через те, що Microsoft зробив зі своїми попередніми надбаннями, наприклад зі Skype, і стурбовані тим, що Github може бути знищеним", - прокоментував угоду розробник програмного забезпечення із Британії Малкольм Берклі.

ВВС також використовує Github, аби надавати доступ до деяких своїх відкритих кодів.