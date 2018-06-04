Чому в Києві так багато метеликів?

Копирайт изображения Євген Манженко Facebook Image caption Сонцевик чорно-рудий або Nymphalis xanthomelas - стійкий, легко мігрує і всюди знаходить їжу, пояснює вчений навалу метеликів

У понеділок, 4 червня, у Києві було помічено велику кількість метеликів з рудими крилами. Їх бачили на Контрактовій і КПІ, на Борщагівці і на Печерську, на Лук'янівці.

Копирайт изображения Wladyslaw Musiienko

Користувачі у соцмережах публікують фото метеликів і задають питання, звідки і чому у місті стільки метеликів.

Загадку метеликів розкрив доктор біологічних наук, завідувач відділу загальної та прикладної ентомології Валерій Корнєєв з інституту зоології НАН України у пості у Facebook:

"Сонцевик чорно-рудий - так зветься метелик, який у масі з'явився сьогодні - має гусінь, що живиться на різноманітних листяних деревах, переважно на вербах і тополях.

Минулий рік був для нього особливо сприятливим, і дорослі метелики минулого року були також численні.

Весна цього року була "моментальною", то ж і метелики, що дожили до весни у хованках, відклали яйця практично одночасно, у перший же сприятливий день.

Відтак, усі гусениці (а їх було ще більше, ніж торік), швидко розвинулися за травень, залялькувалися також майже у той самий час.

Лялечка розвивалася трохи більше тижня, поки всередині неї сформувалися крильця і ніжки, і щойно вночі пройшов добрячий дощ, усі лялечки луснули, і вранці сьогодні дружно повиходили дорослі метелики".

За словами вченого, в Європі і аж до Центральної Азії ентомологи спостерігають падіння чисельності більшості видів метеликів.

Причиною цьому є природні умови, вплив людини, зокрема, використання отрутохімікатів, розорювання та випалювання трави, вони гинуть.

"Наш герой - сонцевик чорно-рудий - стійкіший, легко мігрує і всюди знаходить їжу, тому й спалах чисельності дав такий, що його помітили геть усі", - пояснив вчений.