Італійців обурило селфі на тлі трагедії

Копирайт изображения ANSA/GIORGIO LAMBRI/QUOTIDIANO LIBERTA

Коли канадійка на півночі Італії потрапила під потяг і отримала тяжкі травми, до неї швидко поспішили рятувальники, щоб надати їй допомогу.

У цей самий час з платформи поблизу молодий чоловік робив селфі на тлі драматичної сцени. Фото чоловіка спровокувало велику дискусію у соцмережах.

Інцидент стався на станції "П'яченца" ще 26 травня.

Фото того, як чоловік робить селфі на фоні пораненої жінки, зробив фотограф, який сказав при цьому, що "ми остаточно втрачаємо почуття етики".

Поліція зупинила юного любителя селфі і примусила видалити фото.

Травмовану жінку доправили до лікарні, де їй ампутували ногу.

Юнак у шортах, який зробив селфі, не визнає, що вчинив злочин. Триває розслідування.

Фото того, як він робить селфі на фоні жертв аварії, з'явилося на перших сторінках у багатьох італійських виданнях і поширилося у соцмережах.

Газета "Corriere della Sera" повідомила, що цей чоловік, ймовірно, робив знак "V for victory" однією рукою, а іншою тримав телефон.

У коментарі видання "La Stampa" йшлося про "рак, який роз'їдає інтернет". Молодий чоловік, який зробив селфі, був не поганою людиною, стверджує Антонелла Боралеві. Але натомість він вимкнув свою душу та особистість і став "бездушним роботом інтернету".

Радіоведучий Нікола Савіно розповів слухачам, що людська раса "мчить до вимирання". Один користувач Twitter сказав просто: "Мене більше ніщо не здивує".

Журналіст Джорджіо Ламбрі, який сфотографував цю сцену, написав про свій досвід у статті газеті Liberta під заголовком: "Варварство, якого ви не очікували: селфі на фоні трагедії".

Він також проінформував владу про те, що сталося, і особу юнака встановили. Нез'ясованими залишаються обставини трагедії - як молода жінка з Канади потрапила під потяг.

За повідомленнями, стався збій у системі відкривання дверей - жінка випала з вагона, бо двері відкрилися з протилежного боку. Також були припущення, що вона намагалася встигнути на потяг, який залишав станцію.