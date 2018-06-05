Манафорта можуть ув’язнити через тиск на свідків

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Екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта звинуватили у тиску на свідків по справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США. Такі обвинувачення озвучив спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування.

За його даними, Пол Манафорт неодноразово зв'язувався зі свідками телефоном, а також писав їм повідомлення, щоб забезпечити "неправдиві свідчення".

У своєму поданні Роберт Мюллер вказує, що такі спроби зв'язатися зі свідками є порушенням умов, за яких Манафорта випустили з-під арешту, та закликає суддю переглянути це рішення.

Якщо це станеться, то екс-керівника кампанії Трампа можуть ув'язнити до початку суду по його справі.

Роберт Мюллер зокрема стверджує, що Пол Манафорт надсилав повідомлення двом представникам The Hapsburg Group - лобістської фірми, з якою він ймовірно працював для просування інтересів України у Сполучених Штатах.

Такий зв'язок мав на меті "вплинути на їхні свідчення та іншим чином приховати докази", йдеться у записці спецагента ФБР Брока Доміна, яку передали разом з поданням Мюллера.

Реакція Пола Манафорта на нові звинувачення поки що невідома.

Раніше США звинуватили Манафорта у змові проти батьківщини, несплаті податків, відмиванні грошей і в тому, що він не зареєструвався як агент іноземної держави - України. У часи президентства Януковича Пол Манафорт співпрацював з ним в Україні.

На нього чекає два суди, перший з яких має розпочатися у вересні.

Всі звинувачення проти себе він відкидає.

Так само відкидає будь-які махінації та зв'язки з Росією під час виборчої кампанії Дональд Трамп.

Розслідування щодо можливого втручання Кремля в американські вибори почалося минулого року. В його рамках вже було висунуто 22 обвинувачення: 16 російським особам та компаніям, решту - американським.

Серед останніх - кілька людей, які працювали з Дональдом Трампом.

Окрім Пола Манафорта це екс-радник з питань нацбезпеки Майкл Флінн, колишній заступник керівника кампанії Трампа Рік Гейтс та радник з питань зовнішньої політики Джордж Пападопулос.

Рік Гейтс вже визнав себе винним у відмиванні грошей, банківських аферах, ухилянні від сплати податків і незаконному лобіюванні інтересів України за часів президентства Віктора Януковича.