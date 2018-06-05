Режисер Кантер, знайдений мертвим, лишив передсмертну записку

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Поліція Чернігівщини розслідує смерть українського режисера Леоніда Кантера, тіло якого було знайдене із ознаками самогубства.

Речник Чернігівської поліції Сергій Бриль повідомив ВВС News Україна, що Леонід Кантер залишив передсмертну записку. Вона, а також інші ознаки на місці трагедії, у тому числі зброя, свідчать про те, що режисер позбавив себе життя. Проте поліція вивчатиме й інші версії того, що сталося.

За даними поліції, надвечір 4 червня надійшло повідомлення про те, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік.

"На місці події поліція виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням в щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю", - ідеться у повідомленні головного управління Нацполіції у Чернігівській області.

За неофіційними даними, які поширюють його близькі, причиною самогубства могли стати непрості сімейні стосунки.

Леонід Кантер відомий тим, що перетворив хутір Обирок на Чернігівщині на мистецький хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи та народні свята.

Серед найвідоміших - фестиваль "ХЛІБ своїми руками" та перший афро-етнічний фестиваль "Мама Африка".

Раніше він працював журналістом та ведучим у Національній телекомпанії України.

У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс", яка зняла близько 50 короткометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.