"Нафтогаз" оголосив про арешт активів "Газпрому" в Нідерландах

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У "Нафтогазі України" повідомили, що суд у Нідерландах розпорядився арештувати активи "Газпрому" для виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з російської компанії 2,56 млрд доларів. Раніше рішення про арешт активів "Газпрому" ухвалив суд у Швейцарії.

Клопотання про арешт активів "Газпрому" у Нідерландах "Нафтогаз" подав наприкінці травня, повідомили в українській компанії.

"Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній "Газпрому" у Голландії відмовилися співпрацювати із судовими приставами. Проте все це ніяк не вплине на арешт", - йдеться у заяві "Нафтогазу".

У "Газпромі" заяви української компанії поки що не прокоментували.

У Амстердамі розташований головний офіс Gazprom International - ця структура бере участь у роботі міжнародних проектів "Газпрому" по всьому світу, пише РБК. Крім того, у Нідерландах базується Gazprom Energy.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що після арешту активів "Газпрому" у Швейцарії "обтяження акцій та інших активів "Газпрому" має відбутися у інших країнах Європи, в тому числі Нідерландах.

Нідерланди після Швейцарії

Раніше, 30 травня, стало відомо, що рішення про арешт активів "Газпрому" для виконання рішення Стокгольмського арбітражу ухвалив суд у Швейцарії. У "Нафтогазі" тоді повідомили, що судові пристави "проводять дії", щоб заморозити частки "Газпрому" і Nord Stream AG й Nord Stream 2 AG.

Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG - 100% дочірні компанії "Газпрому". Це оператори трубопроводів "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2". Агентство "Інтерфакс" повідомляло, що акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG вже заморожені.

"Газпром" тоді підтверджував, що "Нафтогаз України" вчиняє дії "із примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року із провадження щодо транзитного контракту".

Наприкінці лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" і зобов'язав "Газпром" виплатити компанії 4,63 млрд доларів за недопостачання погоджених обсягів газу за транзитним контрактом. Із врахуванням задоволених зустрічних вимог російської компанії "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

"Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу. Крім того, у травні в російській компанії заявили, що у процес ухвалення рішення могла втручатися стороння особа. Такий висновок зробив найнятий експерт-лінгвіст - він вирішив, що "значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою".

При цьому "Газпром" відмовився від зроблених навесні заяв про припинення транзиту газу через Україну з 2019 року. Про це ж на Петербурзькому економічному форумі заявив президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що Росія не буде закривати транзит через Україну, "якщо він буде економічно вигідним".