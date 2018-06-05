Ранній пейзаж Ван Гога продали за €7 млн

  • 5 червня 2018
Це єдиний пейзаж Ван Гога того періоду його творчості Копирайт изображения Reuters
Image caption Це єдиний пейзаж Ван Гога того періоду його творчості

Ранній пейзаж Вінсента Ван Гога продали за 7 мільйонів євро на аукціоні в Парижі.

Робота під назвою "Лагодильниці рибацьких сіток у дюнах" датується 1882 роком: на ній сільські жінки працюють у полі. Натхненням для художника стали мальовничі місця довкола Гааги у Нідерландах.

Картину купив американський колекціонер. Йому довелося поборотися за витвір із опонентами і суттєво підняти ціну - аукціон очікував продати його за 3-5 млн євро.

Це перша робота Ван Гога, яку продали у Франції за понад 20 років.

"Вона отримала таку високу ціну лише тому, купити Ван Гога деінде майже неможливо, - пояснив керівник аукціону Франсіс Бріст. - Його картини існують тільки в приватних колекціях чи в музеях, і тому покупці готові заплатити більше очікуваного за роботу такої якості і важливості".

Цю картину художник намалював у віці 29 років, коли жив у Гаазі.

"Тут уже можна знайти усі характеристики Вінсентових картин, особливо його поводження із пейзажами", - пояснює помічник директора відділу модерного мистецтва аукціонного дому Artcurial.

При цьому це єдиний пейзаж, який Ван Гог намалював у той свій період.

Найдорожчою проданою досі картиною художника є "Портрет доктора Гаше" - його продали на аукціоні у травні 1990 року за понад 82 млн доларів.

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