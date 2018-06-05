Ранній пейзаж Ван Гога продали за €7 млн

Копирайт изображения Reuters Image caption Це єдиний пейзаж Ван Гога того періоду його творчості

Ранній пейзаж Вінсента Ван Гога продали за 7 мільйонів євро на аукціоні в Парижі.

Робота під назвою "Лагодильниці рибацьких сіток у дюнах" датується 1882 роком: на ній сільські жінки працюють у полі. Натхненням для художника стали мальовничі місця довкола Гааги у Нідерландах.

Картину купив американський колекціонер. Йому довелося поборотися за витвір із опонентами і суттєво підняти ціну - аукціон очікував продати його за 3-5 млн євро.

Це перша робота Ван Гога, яку продали у Франції за понад 20 років.

"Вона отримала таку високу ціну лише тому, купити Ван Гога деінде майже неможливо, - пояснив керівник аукціону Франсіс Бріст. - Його картини існують тільки в приватних колекціях чи в музеях, і тому покупці готові заплатити більше очікуваного за роботу такої якості і важливості".

Цю картину художник намалював у віці 29 років, коли жив у Гаазі.

"Тут уже можна знайти усі характеристики Вінсентових картин, особливо його поводження із пейзажами", - пояснює помічник директора відділу модерного мистецтва аукціонного дому Artcurial.

При цьому це єдиний пейзаж, який Ван Гог намалював у той свій період.

Найдорожчою проданою досі картиною художника є "Портрет доктора Гаше" - його продали на аукціоні у травні 1990 року за понад 82 млн доларів.