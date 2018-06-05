Копирайт изображения Getty Images Image caption Канадський суддя вважає, що годинник від Apple відволікає водіїв так само, як і телефон

Канадську студентку оштрафували на 310 доларів за те, що вона дивилася на свій смарт-годинник Apple, коли очікувала на зелене світло за кермом.

Вікторію Емброуз визнали винною у порушенні правил дорожнього руху в Онтаріо.

У суді вона заявила, що дивилася на годинник, аби перевірити, котра година.

Однак суддя відхилив її пояснення, сказавши, що смарт-годинники відволікають так само, як і "прив'язані до зап'ястя мобільні телефони".

Котра година

Повідомлення про порушення пані Емброуз отримала у квітні - після того, як офіцер поліції помітив її на перехресті в студмістечку.

У суді правоохоронець розповів, що водійка не зрушила з місця, коли загорілося зелене світло, бо її увага була прикута до годинника. Вона поїхала лиш після того, як поліціянт подав світловий сигнал.

Вікторію Емброуз зупинили і виписали штраф.

Вона не заперечувала, що дивилася на годинник, але, за її словами, відволіклася лиш тому, що пристрою треба торкнутися пальцем двічі, аби перевірити, котра година.

Студентка також наполягає, що випадок не підпадає під законодавство Онтаріо, оскільки воно стосується лише зафіксованих пристроїв, а годинник був на її руці.

Суддя відхилив ці пояснення: "Зазвичай, щоб звірити час, потрібна мить, навіть якщо пристрою треба торкнутися, щоб активувати".

Це вже не перший випадок штрафу через смарт-годинник. У 2015 за використання Apple Watch під час кермування покарали чоловіка у Квебеку.

У Британії також наполягають, що смарт-годинники входять до переліку гаджетів, які відволікають водіїв за кермом.