Чому Денні ДеВіто привів на зйомки картонну школярку?

Копирайт изображения Rob McElhenney Image caption ДеВіто позує із "Елісон" у пабі Paddy's, де знімають серіал "У Філадельфії завжди сонячно"

Коли старшокласниця із Пенсильванії прийшла на шкільний випускний із картонною фігурою актора Денні ДеВіто, вона стала героїнею національних новин.

Далі настала черга ДеВіто, який відповів на комплімент.

Про "побачення" Еллісон Клосс і картонного ДеВіто написали журнал Time та агенція Associated Press.

Та новина стала достатньо гучною, аби її помітив Роб МакЕлгенні - актор, який разом із Денні ДеВіто грає у серіалі "У Філадельфії завжди сонячно". Він запропонував дещо креативне.

"Я чув, ти прийшла з картонним Денні на випускний. Який збіг. Він взяв картонну Еллісон у Paddy's (паб, в якому знімають серіал. - Ред.)", - написав він в Instagram.

Той допис вже зібрав понад 40 тисяч вподобань.

Копирайт изображения Rob McElhenney/Instagram

"Був поруч, коли я справді потребувала його"

У дописі в себе на YouTube, Еллісон пояснила, чому вирішила іти на бал із картонною зіркою.

"Я не могла знайти собі пару в реальному житті або зі справжньою людиною. Тож я купила його собі на Amazon", - каже вона на відео.

"Я завжди любила Денні. Я люблю його в "У Філадельфії завжди сонячно", я люблю його у "Геркулес і Матильда". Я люблю його у всіх проявах", - продовжила вона.

"Денні був поруч, коли я справді потребувала його. Він ставився до мене так, як слід ставитися до кожної жінки".

"Він дещо підстаркуватий, але чудовий чоловік, і я думаю, що він ставитиметься до тебе з усією повагою", - сказав жартома батько випускниці.

Фото Еллісон із картонною зіркою дуже сподобалося людям в інтернеті. Дехто назвав її легендою, а однокласник розповів, що фотографи буквально не давали їй проходу дорогою на випускний.

Поява картонної "Еллісон" на знімальному майданчику надихнула інших на сході вчинки. Приміром, одна користувачка опублікувала фото із картонним ДеВіто, який любить ходити з нею на роботу.