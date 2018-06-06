СБУ відкрила справу через публікацію "списку 47"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption В оприлюдненому ЗМІ списку людей, яким буцімто загрожують кіллери, немає Аркадія Бабченка (у центрі)

Служба безпеки відкрила провадження через "розголошення відомостей досудового розслідування", маючи на увазі поширений у ЗМІ список українських журналістів, блогерів та письменників, яким нібито загрожує смерть від рук кілерів.

У СБУ також зазначили, що людей, чиї імена згадані у цьому списку, "планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни".

Напередодні речниця спецслужби Олена Гітлянська у коментарі ВВС News Україна не змогла підтвердити чи спростувати автентичність поширеного у медіа переліку, бо, за її словами, "список - таємниця слідства, тому я з ним не знайома".

Список першим опублікувало видання "СТРАНА.ua" - там зазначили, що отримали документ від свого джерела у спецслужбах.

Як пише видання, обвинувачений в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман нібито передав цей документ своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня.

У СБУ кажуть, що не надавали дозвіл на "розголошення зазначених відомостей".

Вперше про існування списку повідомили 30 червня на прес-конференції за участі керівників силових структур і Аркадія Бабченка. Однак тоді ішлося про 30 фігурантів.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що там - 47 людей.

"В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс-російські журналісти", - зазначив він.

Генпрокурор додав, що усім тим людям повідомили про небезпеку, силові структури почали дбати про їхній захист.

Деякі фігуранти опублікованого списку у розмові з BBC News Україна підтвердили, що справді були в СБУ, але зазначили, що не бачили оригінального списку.

Заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, чиє ім'я також фігурує у так званому списку, у середу у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що опублікований "СТРАНОЙ.ua" перелік - несправжній.

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