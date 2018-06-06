Гройсман запропонував Раді звільнити Данилюка з мінфіну

Копирайт изображения UNIAN Image caption Публічна суперечка між Данилюком (ліворуч) і Гройсманом (праворуч) почалася ще наприкінці травня

Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це повідомила прес-служба прем'єра на його сторінці у Facebook.

Пан Гройсман звинуватив міністра у "провокуванні конфлікту на засіданні уряду" і "несумісними із подальшим перебуванням" у кабміні діями.

"Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їх результати", - пояснив прем'єр.

Він закликав депутатів "негайно" вирішити "питання зміни очільника міністерства фінансів". Звільнити міністра може тільки парламент більшістю голосів.

Наприкінці травна ЗМІ писали, що на закритій частині засідання уряду між міністром фінансів та прем'єр-міністром сталася суперечка. Формальною причиною нібито було прохання пана Данилюка призначити йому заступницею його нинішню радницю Яну Бугрімову.

Пізніше того ж місяця ЗМІ опублікували лист міністра фінансів до G7, у якому він скаржився на дії пана Гройсмана.

На початку червня Олександр Данилюк надіслав депутатам Ради лист, у якому застеріг про можливі фінансові наслідки для України, якщо закон про антикорупційний суд не ухвалять.

Прем'єр Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо Рада не ухвалить закон про антикорупційний суд.

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