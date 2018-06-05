"Список 47-ми": що кажуть СБУ та фігуранти

Копирайт изображения AFP Image caption В оприлюдненому ЗМІ списку людей, яким буцімто загрожують кіллери, немає Аркадія Бабченка, якого начебто хотіли вбити першим

Служба безпеки України жодних списків нікому не передавала, сказала ВВС News Україна речниця спецслужби Олена Гітлянська.

Так вона відповіла на питання про автентичність опублікованого пресою списку українських журналістів, блогерів та письменників, яким нібито загрожує смерть від рук кілерів.

"Список - таємниця слідства, тому я з ним не знайома і тому не можу коментувати його автентичність", - сказала вона.

Коментувати справжність списку відмовилися і в Генпрокуратурі, зазначивши, що цю справу веде СБУ.

Раніше знімки двох аркушів із переліком імен, прізвищ, дат народження та інших даних опублікували українські медіа.

Видання "СТРАНА.ua" зазначило, що отримало цей список від свого джерела у спецслужбах.

Як пише видання, за словами джерела, обвинувачений в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман нібито передав цей документ своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня.

Видання наголосило, що у переліку немає Аркадія Бабченка, якого буцімто хотіли вбити першим.

Вперше про існування списку повідомили 30 червня на прес-конференції за участі керівників силових структур і Аркадія Бабченка. Однак тоді ішлося про 30-х фігурантів.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у списку - 47 людей.

"В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс-російські журналісти", - зазначив він.

Генпрокурор додав, що усім тим людям повідомили про небезпеку, силові структури почали дбати про їхній захист.

Офіційної інформації про його фігурантів досі немає.

"Мені не показали доказів"

Коментувати офіційно не підтверджений список і події, які відбуваються навколо його появи, вже почали його фігуранти. Дехто з них зазначив, що вже перебуває під охороною.

За інформацією дяких ЗМІ, люди зі списку зустрічалися з головою Служби безпеки Василем Грицаком і генпрокурором Юрієм Луценком.

Кілька людей підтвердили ВВС News Україна, що справді були в СБУ, але зазначили, що не бачили оригінального списку.

"На зустрічі його (список. - Ред.) показали здалеку і в поганій якості. До того ж, було сказано, що там є не тільки журналісти, але й політики", - розрозповіла ВВС News Україна журналістка Тетяна Даниленко.

"Просили не розголошувати матеріали справи, імена - це вже питання етики кожного", - додала вона.

А керівник проекту "Заборона" Катерина Сергацкова, ім'я якої також фігурує у "списку", зазначила, що також була в СБУ, але доказів, що їй загрожує небезпека не побачила:

"Формально це був допит. Мені не показали доказів того, що мені загрожує небезпека", - сказала вона ВВС News Україна.

"Збірна солянка"

Появу "списку" вже активно коментують у соцмережах й інші його "фігуранти".

"Ми самі вимагали в СБУ оприлюднити цей список. Так що це секрет Полішинеля. Нам сказали, що кожен з нас може сам собі вирішити, чи заявити про себе, а з повним списком зачекають", - написав письменник Юрій Винничук у коментарях на сторінці журналіста Вахтанга Кіпіані у Facebook.

"Про повний список 47-ми. Всіх у ньому знаю - багатьох поважаю. Дуже сподіваюсь, що це написано без наміру здійснити злочин. Збірна солянка, створена за пару хвилин, де справді вагомі суспільні фігури знаходяться поряд з тими, кого ніхто не знає і які жодної діяльності, небезпечної для Кремля не ведуть (а деякі навпаки - "корисні ідіоти" Москви). Отже, тут щось інше", - написав сам пан Кіпіані.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Винничук та кілька письменників також у непідтвердженому списку

"Але найстрашніше у цій фразі - "Как утверждает источник "Страны" в СБУ" ("Як стверджує джерело "Страны" в СБУ". - Ред.). Оце справжня катастрофа - якщо в СБУ на п'ятому році війни є хтось, хто зливає матеріали Гужві - отут є поле діяльності для контррозвідки", - додав він.

"Ось так буденно в лексикон Facebook увійшло словосполучення "розстрільний список". Мамо рідна, де я і де мої речі", - висловився це один фігурант, журналіст Сергій Щербина.

"Список приречених журналістів", "розстрільний список". Колеги, ви такі чуйні ", - зауважила авторка порталу Texty.org.ua Ольга Худецька.

"Можливо, цей #список47 укладала Фреймут?" - написала керівниця сайту "Заборона" Катерина Сергацькова.

"Отже, Путін не знає, як мене по-батькові. Зате знає дату народження. Може, подарує пару нафтодоларів на ДН. Якщо серйозно, то більше дратує, ніж лякає", - написав медіаексперт Отар Довженко.

"Важко зрозуміти логіку тих, хто список 47 вважає вигадкою СБУ. Бо, мовляв, тут мета взяти цих журналістів, а там є і письменники, під прес, щоб вони під загрозою замаху на себе стали лояльними до влади. Але це маячня, бо більшість зі списку якраз лояльні до влади", - також написав Юрій Винничук.

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