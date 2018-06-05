Напади на активістів у Одесі: поліція розслідує другий кривавий інцидент

Копирайт изображения Автомайдан Image caption Віталій Устименко після нападу

В Одесі невідомі з ножем напали на активіста місцевого "Автомайдану" і члена ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Про це повідомила поліція Одеської області.

Пан Устименко отримав поранення ноги, а також рублену рану скроні, забій грудної клітини та струс мозку.

Поліція проводить слідчі дії та готується до порушення кримінальної справи.

Це другий кривавий напад на активіста в Одесі за останні тижні.

Про подробиці інциденту у відео користувача Facebook Олега Шпака розповів сам Віталій Устименко.

"На мене напали двоє. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли майже 10 метрів, й на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили стегно", - сказав пан Устименко, коли йому надавали медичну допомогу.

Невідомі також били його в голову та повалили на асфальт.

Копирайт изображения NPU.gov.ua Image caption Поліція працює на місці події

Ввечері 5 червня одеські активісти вже організували пікетування головного управління поліції в Одеській області з назвою "Ні нападам на активістів у Одесі!"

"Ми вимагаємо якнайшвидшого розслідування нападу на Віталія Устименка та захисту одеських активістів від тітушок", - йдеться на сторінці ініціативи.

Справа Стерненка

За останній місяць в Одесі сталось кілька нападів на громадських активістів.

25 травня стався інцидент за участі активіста та колишнього учасника осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Стерненко брав участь у силових протистояннях в Одесі, у тому числі з поліцією - під час протестів

За його словами, на нього напали двоє невідомих і завдали йому поранень, а під час оборони він смертельно поранив одного з нападників.

Це вже не перший напад на пана Стерненка. Поліція розглядає кілька версій подій.

Правоохоронці проводить слідчі дії за фактом смерті людини та, з іншого боку, за фактом замаху на життя активіста.

Перший напад на пана Стерненка стався ще у лютому цього року, а на початку травня невідомі намагались застрелити активіста.

Сергій Стерненко висловлював недовіру слідству та місцевим медикам і виїхав на лікування до Києва.