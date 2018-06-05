Напади на активістів у Одесі: поліція розслідує другий кривавий інцидент
В Одесі невідомі з ножем напали на активіста місцевого "Автомайдану" і члена ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименка. Про це повідомила поліція Одеської області.
Пан Устименко отримав поранення ноги, а також рублену рану скроні, забій грудної клітини та струс мозку.
Поліція проводить слідчі дії та готується до порушення кримінальної справи.
Це другий кривавий напад на активіста в Одесі за останні тижні.
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Про подробиці інциденту у відео користувача Facebook Олега Шпака розповів сам Віталій Устименко.
"На мене напали двоє. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли майже 10 метрів, й на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили стегно", - сказав пан Устименко, коли йому надавали медичну допомогу.
Невідомі також били його в голову та повалили на асфальт.
Ввечері 5 червня одеські активісти вже організували пікетування головного управління поліції в Одеській області з назвою "Ні нападам на активістів у Одесі!"
"Ми вимагаємо якнайшвидшого розслідування нападу на Віталія Устименка та захисту одеських активістів від тітушок", - йдеться на сторінці ініціативи.
Справа Стерненка
За останній місяць в Одесі сталось кілька нападів на громадських активістів.
25 травня стався інцидент за участі активіста та колишнього учасника осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка.
За його словами, на нього напали двоє невідомих і завдали йому поранень, а під час оборони він смертельно поранив одного з нападників.
Це вже не перший напад на пана Стерненка. Поліція розглядає кілька версій подій.
Правоохоронці проводить слідчі дії за фактом смерті людини та, з іншого боку, за фактом замаху на життя активіста.
Перший напад на пана Стерненка стався ще у лютому цього року, а на початку травня невідомі намагались застрелити активіста.
Сергій Стерненко висловлював недовіру слідству та місцевим медикам і виїхав на лікування до Києва.