Пожежа поблизу Чорнобильської АЕС: горить 10 га лісу

Копирайт изображения www.chnpp.gov.ua Image caption Пожежа відбувається біля промилсових об'єктів

У 10-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення загорівся ліс площею близько 10 гектарів, повідомила прес-служба ДСНС.

Займання сталося через суху траву.

"Вітер на місці пожежі - південно-східний, розповсюдження продуктів горіння у бік Києва не спостерігається", - стверджують у ДСНС.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження додали, що пожежа відбувається неподалік від промислового майданчика ЧАЕС, але не на самому майданчику.

"На території промислового майданчика ЧАЕС загорянь не виявлено, загрози поширення пожежі на об'єкти ЧАЕС не спостерігається", - йдеться у заяві агенства.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На пожежі у Чорнобильській зоні працює пожежна авіація

На сайті агентства виклали фотографію, на якій видно, що пожежа триває поблизу певних промилсових об'єктів.

Там наполягають, що пожежа "не справила негативного впливу на радіаційний стан промислового майданчика ЧАЕС".

До гасіння пожежі залучили десятки одиниць техніки та більше сотні вогнеборців.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Місце пожежі. У прес-службі ДСНС не змогли підтвердити інформацію, що пожежа відбувається поруч із АЕС

Також на місці працюють два пожежні літаки АН-32П і вертоліт Мі-8.

У ДСНС заявили, що у Києві радіаційний фон складає 10 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 30 мікрорентген на годину).

У місті Чорнобиль - 24.1 мікрорентгена на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС - 50.7 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 140 мікрорентген на годину).

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пожежа навесні 2015 року була наймасштабнішою за останні роки

В останні роки у Чорнобильській зоні часто виникають складні лісові пожежі.

Наприкінці червня 2017 року пожежа тривала понад три дні. Тоді підвищення радіаційному фону не зафіксували.

Навесні 2015 року поблизу Чорнобиля відбулась одна з найбільших пожеж у Чорнобильській зоні, тоді горіло більше 300 га лісу.