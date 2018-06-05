США озвучили жорсткі вимоги до антикорупційного суду

Копирайт изображения UNIAN Image caption У США чітко заявили, як треба вирішити суперечку навколо призначення суддів

Влада США заявила, що повністю підтримує вимоги Міжнародного валютного фонду для створення в Україні антикорупційного суду.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хізер Науерт 5 червня.

Верховна Рада цього тижня має ухвалити проект закону про Вищий антикорупційний суд, щодо якого тривають важкі перемовини між Україною та МВФ.

МВФ називає створення антикорупційного суду з урахуванням вимог міжнародних партнерів ключовою умовою для отримання наступних траншів кредитів.

"США повністю підтримують МВФ, який визначить, чи новий закон про створення суду відповідає зобов'язанням України за програмою МВФ", - заявили у Держдепі.

Головним каменем спотикання для створення суду є вимога кредиторів України про те, що міжнародні експерти повинні мати право вето на кандидатів у судді, які не відповідатють "критеріям доброчесності".

"Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство про заснування антикорупційного суду повинно передбачати центральну роль ради міжнародних експертів у забезпеченні вибору кваліфікованих суддів", - відкрито вказала Хізер Науерт.

Вона додала, що США чітко дають зрозуміти Києву, що законодавство про створення суду повинно задовольняти МВФ, який надає суттєву фінансову підтримку українському уряду.

"Закликаємо український уряд обговорити законодавчі пропозиції безпосередньо з МВФ та ухвалити законопроект, що відповідає вимогам МВФ", - заявили у Держдепі.

Складний антикорупційний суд

Верховна Рада вже другий тиждень розглядає проект закону про антикорупційний суд.

Наразі, як розповідають багато депутатів, українська влада не погоджується на визначальну роль міжнародних експертів та їхнє право ветувати кандидатури суддів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Головна суперечка йде навколо того, чи зможуть західні партнери грати ключову роль у відборі суддів антикорупційного суду

У фракції БПП пояснюють, що така роль міжнародних експертів може суперечити Конституції.

Хоча президент неодноразово заявляв про необхідність створити суд.

Багато депутатів визнають, що створення суду може призвести до повністю незалежної від української влади антикорупційної вертикалі, чого багато хто остарігається.

Остаточне голосування за документ заплановане на четвер.

Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо в Україні не створять антикорупційний суд.

Міністр фінансів Олександр Данилюк також наполягає, що без створення суду і траншу МВФ уряд матиме великі фінансові проблеми.

Створення антикорупційного суду є вимогою до України з боку західних партнерів та Міжнародного валютного фонду, зокрема і для отримання наступних траншів кредитів та фінансової допомоги.

Західні партнери України неодноразово вимагали створити окремий судовий орган, який розглядатиме корупційні справи, розслідувані Національним антикорупційним бюро.